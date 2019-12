Auto financieren: private lease of autolening? Voor- en nadelen.

Droom je al lang van die ene geweldige Audi maar krijg je de financiering maar niet voor elkaar? Dan zijn er verschillende manieren waarop je financiële hulp in kunt schakelen. De twee meest voorkomende en populaire manieren zijn het afsluiten van een autolening, of het aangaan van een private lease. Maar wat zijn nu eigenlijk de voordelen en nadelen bij het financieren van een auto? We hebben het voor je uitgezocht!

1. Voordeel private lease: een vast maandbedrag betalen

Zowel bij het geld lenen voor een auto als bij het afsluiten van een private lease is het grootste voordeel dat je die nieuwe Audi in no-time rijdt, en iedere maand een vast maandbedrag betaalt. Je weet wanneer het om de kosten gaat precies waar je aan toe bent en het enige waar je rekening mee moet houden zijn de maandelijkse lasten van een auto.

2. Voordeel private lease: geen onverwachte kosten

Wanneer je een autolening afsluit gebruik je de lening om een auto aan te schaffen maar blijven de overige kosten zoals reparatie en verzekeringen voor jezelf. In geval van een private lease is hier daarentegen geen sprake van. Je betaalt een vast maandbedrag waar kosten zoals reparaties vaak bij inbegrepen zitten.

3. Nadeel private lease: auto inleveren

In tegenstelling tot een autolening, is de auto in geval van een private lease niet direct jouw eigendom. Dit betekent ook dat de autoverzekering niet op je eigen naam staat en dat je hierdoor geen schadevrije jaren meer opbouwt. Loopt je lease contract af? Dan moet je de auto gewoon inleveren.

4. Voordeel lening: auto direct jouw eigendom

Bij het afsluiten van een lening is dit een ander verhaal. Jij leent een bepaald bedrag, zorgt maandelijks voor afbetalingen en koopt hier die Audi van je dromen van. De auto is direct jouw eigendom, en je hoeft deze op geen enkel moment in te leveren. Daarnaast blijf je gewoon schadevrije jaren opbouwen omdat de verzekering gewoon op jouw naam komt te staan.

5. Voordeel lening: lage rente

Net als de hypotheekrente, is ook de rente voor geld lenen flink gedaald. Dit betekent dat de maandelijkse lasten van een lening in sommige gevallen zelfs minder kunnen zijn dan een private lease. Neem dus altijd even de tijd om verschillende mogelijkheden en aanbieders te vergelijken zodat je zeker weet dat je de financieel meest voordelige optie pakt!

6. Nadeel lening: afbetaling blijft staan

Het grootste nadeel van het afsluiten van een lening is dat je geen garantie hebt op een auto. Jij leent een bepaald bedrag, maar ook wanneer je jouw nieuwe Audi total loss rijdt blijft de lening en de afbetaling staan. De leninglast blijft hoe dan ook totdat de hele lening afbetaald is.