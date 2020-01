Een van de paradepaardjes van Audi is de S7. Dit grandioos model is onderdeel van de A7 serie, en staat bekend door de fraaie looks en geweldige rijervaring. De S7 is dus de ultieme sport versie van een van de meest succesvolle automerken.

Laten we het eerst even hebben over de geschiedenis van de S7. Dit type Audi is onderdeel van de A7 serie, deze serie werd op 26 juli 2010 voor het eerst aan de wereld laten getoond. In de herfst van dat jaar konden consumenten ook over de eerste exemplaren beschikken. Een jaar later volgde de presentatie van de S7. Dit was de auto die de sportauto wereld moest gaan veroveren, en het succes hiervan is daverend. Tevens beschikt de S7 over 4 uitlaten aan de diffuser op de achterkant. Bovendien zijn de spiegelkappen exclusief voor S-modellen. Uiteraard is ook het S logo aanwezig bij deze Audi, waardoor de auto er nog completer uitziet.

Allereerst kan er gezegd worden dat het uiterlijk van de S7 verschilt van de reguliere A7. Dit komt omdat Audi de focus voor de S7 voornamelijk heeft gelegd op een sportieve look. De S7 beschikt dan ook over hypermoderne velgen en een perfect afgewerkte voorkant. De lak zorgt voor een stralend effect waar mensen verbazend naar zullen kijken. Ook de binnenkant van deze bolide mag er zijn, het beschikt namelijk over mooie en comfortabele stoelen en het elektronische dashboard zorgt voor een futuristisch gevoel. Audi slaagt er met dit model echt in om qua uiterlijk de ultieme sportauto te creëren. Uiteraard is de auto uiterst personaliseerbaar, waardoor het een ideale keuze is. Dit is ook te zien aan de velgen van de Audi S7

Hoewel het uiterlijk van de S7 subliem schitterend is, de technische prestaties van de auto mogen er ook zijn! Het nieuwe model, de S7 sportback doet het uitstekend qua prestaties. Door een belachelijk groot vermogen van wel 257 kW (349 pk!) en het feit dat de S7 in slechts 4,6 seconden van 0 naar 100 km per uur gaat, kan er worden geconcludeerd dat het gaat om een razendsnelle bolide. De topsnelheid bedraagt 250 kilometer per uur. Het brandstofverbruik is 6,5 l per 100 kilometer. De S7 weegt 1939 kilo en

Bovendien beschikt dit model over uitstekende systemen die je assisteren in verschillende momenten. De systemen bestaan uit ultrasone sensoren, radarsystemen en ultrasone systemen. Deze kunnen onder meer helpen bij het strak zetten bij gordels als er een gevaarlijke situatie dreigt of bij het parkeren. Daarnaast is er ook de nachtzicht assistent beschikbaar, die mensen en dieren kan herkennen waardoor de bestuurder een geel vlak te zien krijgt.

De rijervaring van de Audi S7 is uiteraard geweldig. Optrekken vanuit je eigen straat, versnellen op de autobaan of genieten van het uitzicht op een smal weggetje langs de Middellandse Zee, het is allemaal voortreffelijk met dit Audi product. Een ding is zeker, je gaat je in ieder geval nooit vervelen met dit model en het zal ook in 2020 nog een topauto zijn, ook voor autoliefhebbers die normaal gesproken niet voor Audi kiezen. De huidige consumenten adviesprijs ligt rond rond de 126,000 euro en is beschikbaar via de officiële audi website of je lokale autodealer.