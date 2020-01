oncentratie. Het juiste moment afwachten. Zowel voor een coureur als voor een fotograaf is dit een belangrijke kwaliteit. André Lotterer is een begenadigd hobbyfotograaf. Hij racet voor het TAG Heuer Porsche Formula E Team.

André Lotterer parkeert zijn kalkwitte Porsche Panamera S E-Hybrid vlak voor een uitdagende bocht. Een perfecte fotolocatie, met een adembenemend uitzicht. Beneden, aan de kust, ligt zijn woonplaats: Monaco.

In 2017 reed Lotterer met de Porsche 919 Hybrid in het World Endurance Championship (WEC), en racete vervolgens twee seizoenen in de Formula E met Techeetah. Hij is nu teruggekeerd bij Porsche, en strijdt samen met zijn teamgenoot Neel Jani voor de titel in het ABB FIA Formula E kampioenschap.

“De Formula E is de lastigste raceklasse die ik ken”, geeft Lotterer toe. “De stratencircuits zijn ontzettend smal, en dat maakt inhalen erg moeilijk.” De circuits kennen allerlei soorten asfalt, zijn heel hobbelig en vaak ook erg stoffig. “Natuurlijk breiden we ons in de simulator voor op de omstandigheden, en streven we naar de optimale afstelling van de auto. Maar alle puzzelstukjes moeten op op het juiste moment samenvallen. ’s Ochtends de training, daarna de kwalificatie en ’s middags de race,” legt de drievoudig Le Mans-winnaar uit. “Ik ben een groot fan van de Formula E. Alle aspecten van e-mobility komen aan bod. Dit is de toekomst.”

Hij zet de Panamera op de juiste plek en stapt uit. In zijn linkerhand draagt hij een Leica M6. Lotterer kijkt door de zoeker, zet een paar stappen achteruit terug en stelt zijn camera scherp. Toen hij 13 jaar oud was, kreeg hij zijn eerste camera. Sindsdien bekijkt Lotterer de wereld in een ander perspectief. Niet digitaal, maar met een film in de camera die later in de donkere kamer ontwikkeld wordt. “In tegenstelling tot digitaal beeld, lijken analoge foto’s te leven. Ze vertellen een interessant verhaal en zijn authentiek”, zegt Lotterer.

Net als bij fotografie, ligt de focus in de autosport op scherpte. Dat leerde André al op vroege leeftijd van zijn vader. “Alleen als je gefocust bent, bereik je je doelen.” Op zijn 7de reed hij voor het eerst op een kart, een jaar later won hij zijn eerste race. “Mijn vader zei, ‘Als je dit echt wilt, ga er dan vol voor. Anders kom je nooit als eerste over de finish. De autosport is niet goedkoop, dus als je coureur wilt worden, dan stoppen we pas als je de Formule 1 hebt bereikt’”, herinnert Lotterer zich.

André wist de Formule 1 daadwerkelijk te bereiken. In 2002 werd hij testrijder, in 2014 maakte hij zijn racedebuut. Van zijn vader leerde hij kritisch naar zichzelf te blijven kijken. “Er is altijd ruimte voor verbetering, je mag nooit verslappen.” Ayrton Senna en Jacky Ickx zijn de grootste voorbeelden van Lotterer. Vroeger had hij op zijn helm een afbeelding van Senna als cartoonpoppetje, en een witte streep langs de onderrand als eerbetoon aan Ickx.

Om zich voor te bereiden op een race, zoekt Lotterer ontspanning op. “Het liefste ga ik een paar dagen van tevoren alvast naar het land waar we racen. Als ik eropuit trek, is fotografie een ideale activiteit. Ik kan dan helemaal mezelf zijn, me uitschakelen, de jetlag verwerken en m’n hoofd leeg maken.” Ook thuis pakt Lotterer vaak zijn camera, bijvoorbeeld om een van zijn vier klassieke Porsches op een bijzondere locatie te vereeuwigen. “Met fotografie leg ik de lat net zo hoog als achter het stuur van een racewagen. Voor mij is een foto nooit perfect. Ik probeer mezelf altijd te verbeteren. Het is alsof je een bocht aansnijdt, het is nooit 100 procent perfect.” Het mag duidelijk zijn: Lotterer heeft de lat heel hoog voor zichzelf gelegd.

Formula E 2019/2020

Het nieuwe Formula E-seizoen is begonnen in het weekend van 22 en 23 november, met twee races in Diriyah, net buiten Riyadh, de hoofdstad van Saudi-Arabië. Het laatste raceweekend is op 25 en 26 juli, met een dubbele race in Londen. Lotterer komt in 14 races aan de start met de 99X Electric van het TAG Heuer Porsche Formula E Team. Andere steden waar de Formula E neerstrijkt zijn Santiago, Mexico-Stad, Jakarta, Rome, Parijs, Seoel, Berlijn en New York.