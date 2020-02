Auto Flevo: Audi-dealer van het Jaar 2020

Topprestaties in sales, service en klanttevredenheid

Audi Excellent dealers 2020: Van Mossel en Vallei Auto Groep

Competitie stimuleert Audi-dealers tot optimaliseren dienstverlening

Dankzij uitstekende prestaties op het gebied van sales en aftersales plus een zeer hoge mate van klanttevredenheid is Auto Flevo uit Harderwijk uitgeroepen tot Audi-dealer van het Jaar 2020. Van Mossel uit Tilburg en Vallei Auto Groep uit Veenendaal scoorden eveneens uitstekend en kregen daarom de titel Audi Excellent Dealer 2020 uitgereikt.

De titel Audi-dealer van het Jaar is de hoogste onderscheiding die Nederlandse Audi-dealers kunnen ontvangen. Om de titel te veroveren, gaan alle dealers over een heel kalenderjaar op een sportieve manier de strijd met elkaar aan. Ze worden daarbij beoordeeld op tien onderdelen. Belangrijk zijn de resultaten op het gebied van sales en aftersales, maar de mate van klanttevredenheid is hét criterium. Om de tevredenheid van klanten in beeld te brengen, werkt Audi samen met onderzoeksbureau TNS NIPO. Via enquêtes kunnen klanten zich uitspreken over hun dealerbedrijf en daar een rapportcijfer aan koppelen. Ook is er ruimte om eventuele verbeterpunten aan te geven. Op basis daarvan kan een dealer gericht actie ondernemen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Hoogste overall-score voor Auto Flevo

Dankzij de hoogste overall-score van alle Nederlandse Audi-dealers mag Auto Flevo uit Harderwijk een jaar lang de prestigieuze titel Audi-dealer van het Jaar voeren. Het bedrijf, dat is gevestigd in een zeer modern pand in Harderwijk, liet uitstekende verkoopresultaten zien en scoorde ook bijzonder goed op het gebied van aftersales. De klanten van Auto Flevo gaven hun dealer bovendien hoge rapportcijfers voor de dienstverlening. Auto Flevo is trots op de titel en benadrukt dat deze vooral het resultaat is van teamwork: alle medewerkers van Auto Flevo zetten de klant nadrukkelijk op de eerste plaats, en dat blijft zo in 2020. Het team van Auto Flevo doet er ook dit jaar alles aan om het hoge niveau van de dienstverlening vast te houden en waar mogelijk de lat nog hoger te leggen.

Twee Audi Excellent Dealers

In de strijd om de titel Audi-dealer van het Jaar lieten ook andere dealerbedrijven nadrukkelijk van zich horen. Audi Centrum Van Mossel en Vallei Autogroep vielen op door hun hoge scores en behaalden daarmee respectievelijk een tweede en derde plaats. Dat betekent deze twee bedrijven een jaar lang het predicaat Audi Excellent Dealer mogen voeren. Overigens laten alle Nederlandse Audi-dealers zien dat ze op hoog niveau acteren: hoge rapportcijfers van klanten in heel Nederland tonen aan dat premiumproducten hand in hand gaan met premiumservice.