Een dashcam in je Audi?

Twijfel jij of je een dashcam moet installeren in je Audi? Een dashcam is een camera die je aan de binnenkant van je auto achter de voorruit en/of achterruit installeert. Deze maakt automatisch opnames tijdens het rijden. Wij hebben de voor- en nadelen van een dashcam voor je op een rijtje gezet waardoor je een geïnformeerde beslissing kunt nemen.

Hoe werkt een dashcam?

Je installeert de dashcam achter de voorruit of beide ruiten van je auto en werkt de kabels netjes weg. Zodra je gaat rijden, begint de camera automatisch met opnemen. Deze beelden en het geluid worden vervolgens opgeslagen op een geheugenkaart. Veel dashcams zijn voorzien van GPS, waardoor ook je locatie, snelheid en de rijrichting opgeslagen worden. De GPS kan waarschuwen voor snelheidscamera’s onderweg. Je hebt onder andere dashcams met HD-ready, Full HD en 4K beeldkwaliteit, waardoor er duidelijk te zien is wat er onderweg gebeurt.

Voordelen van een dashcam

Het grootste voordeel van een dashcam is dat je bewijs op beeld hebt in het geval van een ongeval. De dashcam registreert namelijk wat er op de weg gebeurt, waardoor je de opname kunt gebruiken als bewijs van hetgeen er is voorgevallen. De ingebouwde G-sensor zorgt ervoor dat de beelden niet meer overschreven worden nadat ze de klap van een ongeluk detecteren. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken of jouw bewijsmateriaal voor de verzekeraar wel is opgeslagen. Bij het autoverzekering afsluiten ga je er niet van uit dat je een ongeluk krijgt, maar mocht je pech hebben is het wel zo prettig om juridisch sterk te staan. Een ander voordeel van een dashcam is dat deze ook beelden maakt van het landschap waar je doorheen rijdt, zodat je bijvoorbeeld na een vakantie de beelden nog eens terug kunt kijken.

Nadelen van een dashcam

Dashcams zijn in opkomst en regels kunnen veranderen. Het zou dus kunnen dat de politie in de toekomst bevoegdheid krijgt om de beelden van jouw dashcam op te eisen. Als jij schuld hebt aan een ongeval kan dit ongunstig voor je uitpakken omdat je zelf het bewijs hebt vastgelegd. Ook mag je niet overal met een dashcam rijden. Het is dus verstandig om voordat je op vakantie gaat de regelgeving te checken als je een dashcam achter je ruit hebt. De camera’s zijn bijvoorbeeld verboden in Luxemburg, Oostenrijk en Portugal. In andere



Europese landen wordt het gebruik van dashcams afgeraden, waaronder Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Spanje. In Nederland is het toegestaan om een dashcam te gebruiken, zolang deze het zicht van de bestuurder niet belemmert. In ons land is het toegestaan om op de openbare weg te filmen, maar er zijn wel enkele regels aan het verspreiden van de beelden verbonden. Zo mag de persoon die een overtreding begaat niet herkenbaar zijn en kan ook een herkenbaar nummerbord problemen veroorzaken in verband met de privacywetgeving.