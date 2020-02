Gemengde gevoelens voor Porsche na Formule E pole-position in Mexico

Het TAG Heuer Porsche Formule E Team heeft tijdens de E-Prix van Mexico de eerste pole-position in zijn nog jonge historie behaald. Met de snelste ronde in de Super Pole veroverde Porsche-coureur André Lotterer de eerste startplaats voor de 4e ronde van het FIA Formule E-kampioenschap in Mexico City. Waarmee hij Porsche opnieuw een hoogtepunt bezorgde in de elektrische raceklasse. Hij werd beloond met drie punten voor het rijderskampioenschap. In de race slaagde het team er echter niet in om in de punten te eindigen.

Voor Lotterer kende de race een onfortuinlijk verloop: nadat hij bij de start had te maken met wielspin, werd hij bij het ingaan van de eerste bocht geraakt door de uiteindelijke racewinnaar Mitch Evans en verloor drie plaatsen. Latere duels zorgden voor flinke beschadigingen aan de carrosserie van de Porsche 99X Electric en betekenden een voortijdig einde van de race.

In de tweede Porsche 99X Electric met het startnummer 18 sloot Neel Jani de race op de 14e plaats af. De Zwitser was na de kwalificatie als 14e gestart en kon in de beginfase een plaats goedmaken, maar viel later terug als gevolg van een ‘drive-through penalty’ vanwege een overtreding van een technische regel.

In de tussenstand van het rijderskampioenschap staat Lotterer op de tiende plaats, Jani bezet de 23e positie. Het TAG Heuer Porsche Formule E Team staat na vier races negende in het teamklassement. De vijfde wedstrijd van het FIA Formule E-kampioenschap 2019/2020 vindt op 29 februari plaats in Marrakech.

“Opnieuw een zware race voor ons,” aldus Amiel Lindesay namens het TAG Heuer Porsche Formule E Team. “André raakte meerdere malen verwikkeld in duels, waardoor de auto zwaar beschadigd raakte. Uiteindelijk hebben we de auto uit de race moeten halen. Neel kreeg na de safety-car-fase een ‘drive-through penalty’ opgelegd. Natuurlijk zijn we teleurgesteld over de uitkomst van de race, maar we moeten het positieve van dit weekeinde meenemen. De pole-position en de snelheid van onze beide rijders laat zien dat we absoluut competitief zijn.”