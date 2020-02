Porsche na eerste pole-position zelfbewust naar Marrakesh E-Prix

Na de turbulente Mexico E-Prix met hoogte- en dieptepunten gaat het TAG Heuer Porsche Formule E-team in Marokko weer op jacht naar punten voor het ABB FIA Formule E-kampioenschap 2019/2020. Dankzij de eerste pole-position voor Porsche in de volledig elektrische autosport bij de afgelopen E-Prix reist het team vol optimisme naar de Marrakesh E-Prix.

Daags na de vijfde race van het seizoen zullen de beide Porsche-fabrieksrijders Frédéroc Makowiecki (FR) en Thomas Preining (AT) op 1 maart 2020 voor het TAG Heuer Porsche Formule E-team deelnemen aan de officiële rookietest.

Vragen en antwoorden rondom de Marrakesh E-Prix

Neel Jani (Porsche-fabrieksrijder, #18)

Wat kun je al zeggen over het parcours in Marokko?

“De baan biedt een mix uit vloeiende passages met lang doordraaiende bochten en gedeelten met haakse bochten. Een deel is een permanent circuit dat vermoedelijk meer grip biedt dan andere typische Formule E-circuits, net zoals dat eerder in Mexico al het geval was. Ook het energieverbruik is er vrij hoog, zodat je efficiënt moet rijden en een passende strategie voorhanden moet hebben voor de race.”

Ga je bij de Marrakesh E-Prix je eerste punten voor het kampioenschap scoren?

“De afgelopen drie races waren voor ons als team vrij lastig. Vooral in Santiago de Chile en Mexico City hadden we goede kansen om punten te scoren, maar konden die niet verzilveren. Ik hoop dat er voor ons in Marokko nu een weekeinde komt waarin alles goed loopt en we zonder incidenten en straffen de eindstreep halen en punten scoren.”

André Lotterer (Porsche-fabrieksrijder, #36)

Na jouw tweede plaats in Diryah was de pole-position voor Porsche in Mexico-City opnieuw een highlight. Wat is je doel voor de Marrakesh E-Prix?

“Het is mooi dat we in onze eerste vier Formule E-races al een podiumplaats en een pole-position behaald hebben. De resultaten tonen aan dat de Porsche 99X Electric als auto competitief is. We blijven nog steeds leren en zijn optimistisch dat we deze performance bij de Marrakesh E-Prix kunnen bevestigen. Vanwege de lay-out van de baan zal het veld vermoedelijk dicht bij elkaar zitten. Daarom is het extra van belang dat in de kwalificatie alles op z’n plek valt.”

Wat is de sleutel tot succes?

“De baan is heel apart, omdat we vlak langs de oude stadsmuren rijden. Het is een lastig parcours met van alles wat, zowel snelle als langzame bochten. De lay-out ligt me. De sleutelfactoren zijn de juiste afstelling van de auto en een goed energiemanagement. Het wordt geen gemakkelijke race, omdat deze baan veel mogelijkheden tot inhalen biedt en we daarom nog efficiënter met de beschikbare hoeveelheid energie moeten omgaan.”

Amiel Lindesay (hoofd inzet Formule E)

Een podiumplaats en een pole-position na vier races, zijn dat resultaten die tot tevredenheid stemmen?

“We kunnen met de tweede plaats en de pole-position in ons nog jonge debuutseizoen zeer tevreden zijn. Na de start vanaf de eerste rij in Mexico-City waren de verwachtingen hooggespannen. We hadden ons de overwinning ten doel gesteld. Het is erg jammer dat André zijn race vanwege beschadigingen aan de auto vroegtijdig moest staken. Niettemin hebben we opnieuw de goede performance van de Porsche 99X Electric aangetoond, wat het team en de rijders zelfvertrouwen geeft voor de Marrakesh E-Prix.”

Wetenswaardigheden over de Marrakesh City E-Prix

Tijdschema

Het ABB FIA Formule E-kampioenschap is voor de vierde keer te gast in Marrakesh. Op de dag voorafgaand aan de race (28 februari) is er een korte functietest (shakedown) en een vrije training van 45 minuten. Op de racedag zelf (29 februari) staat eerst de tweede vrije training van 30 minuten op het programma. In de daarop volgende kwalificatie zijn er vier groepen van elk zes rijders, ingedeeld op basis van de stand in het rijderskampioenschap. André Lotterer start als tiende in de tussenstand in groep 2 en Neel Jani start als 23e in groep 4. Rijders hebbe zes minuten de tijd om hun persoonlijke snelste tijd neer te zetten. De snelste zes rijders uit alle groepen kwalificeren zich voor de 20 minuten durende Super-Pole-sessie. Hierin wordt de volgorde op de eerste drie startrijen bepaald. De race duurt 45 minuten plus een ronde.

Het circuit:

Het 2,971 km lange ‘Circuit International Automobile Moulay El Hassan’ voert door de straten van Marrakesh en loopt langs de oude stadsmuur. Met langzame en snelle passages biedt de baan een mix van verschillende bochtencombinaties. Het parcours bestaat deels uit een permanent circuit en heeft daardoor beduidend minder oneffenheden dan de gebruikelijke Formule E-stratencircuits.

De tijden:

De kwalificatie en de race zijn te zien via Eurosport en Ziggo Racing:

Kwalificatie: Eurosport 1, 29 februari, 11.00-12.00 uur (Nederlandse tijd)

Race: Eurosport 1, 29 februari, 14.45-16.00 uur (Nederlandse tijd).

Kwalificatie: Ziggo Racing 1, 29 februari, 10.45-12.15 uur (Nederlandse tijd)

Race: Ziggo Racing, 15 februari, 14.00-16.30 uur (Nederlandse tijd).