Configureer jouw nieuwe Audi A3 Sportback

Ja het is zover, je kan je nieuwe Audi A3 Sportback samenstellen in de car configurator.

De nieuwe Audi A3 Sportback is met ingang van vandaag te bestellen en arriveert eind april bij de dealers. In eerste instantie zijn de handgeschakelde 35 TFSI en 30 TDI-modellen te bestellen. Iets later volgen de A3 Sportback 30 TFSI met handbak (vanaf € 34.400*) en de 30 TFSI-, 30 g-tron- en 35 TFSI-modellen met de automatische S tronic-transmissie met dubbele koppeling. Het gamma wordt daarna gaandeweg verder uitgebreid.

De motoren die komen met handbak en S tonic

30 TFSI

35 TFSI

40 TFSIe

45 TFSIe

S3

RS 3 (zal volgend jaar komen verwachten wij

30 g-tron

30 TDI

35 TDI