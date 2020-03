Houd hier rekening mee bij het importeren van je Audi

Het importeren van een auto uit landen als Duitsland wordt steeds populairder. Zowel bij tweedehands als nieuwe auto’s ben je vaak een stuk goedkoper uit dan wanneer je de auto in Nederland zou kopen. Zo kun je in Duitsland ook veel voordeliger een Audi aanschaffen. Ondanks de bijkomende kosten van het importeren, is het altijd goedkoper dan een Audi in Nederland te kopen. Ben jij van plan een Audi te importeren? Dan zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden.

Bespaar veel geld

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jij een Audi liever wilt importeren, dan de auto in Nederland te kopen. Misschien heb je wel gewoon geen zin de hoofdprijs te betalen voor een auto in Nederland. Waarom zou je ook, als de auto in Duitsland een stuk goedkoper verkrijgbaar is? Of misschien houd je door een Audi te importeren net genoeg financiële ruimte over om die ene prachtige luxere variant te kopen. Bij het importeren moet je wel op een paar dingen letten, zoals het BPM van de auto. Dat is het belastingtarief wat je zult moeten betalen bij het importeren van je auto. Het is belangrijk dat je weet wat het BPM op de Audi is die je wilt importeren, zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Geef het uit handen

Kijk bij tweedehands auto’s goed naar de staat van de auto, en naar een aantal andere kenmerken. Staat de auto bijvoorbeeld al lange tijd te koop? Dan zou het zomaar kunnen dat er iets aan de hand is, of dat de vraagprijs simpelweg veel te hoog is. Het is ook altijd belangrijk te controleren of er niet gerommeld is met meterstanden, dat is weleens het geval bij occasions. Om zeker te weten dat je geen miskoop doet, kun je het importeren van de auto uit handen geven. Dat bespaart je een hoop tijd en kopzorgen – de gespecialiseerde bedrijven hebben verstand van het importeren van auto’s, controleren de auto’s voor je, en halen de auto op uit Duitsland. Wil je het dus zo gemakkelijk mogelijk maken voor jezelf? Laat dan je auto importeren door professionals, en geniet alleen maar van de voordelen.