Online onthulling Audi A3 Sportback morgen om 09:50 uur

Online wereldpremière te volgen op Audi MediaTV en Audi social media

Audi trekt morgenochtend, dinsdag 3 maart, het doek van de nieuwe Audi A3 Sportback. De online presentatie start om 09:50 uur.

De Audi A3 creëerde in 1996 een geheel nieuw segment waarin hij tot de dag van vandaag aan de top staat. Van de eerste drie generaties heeft Audi inmiddels meer dan 5 miljoen exemplaren verkocht. De vierde generatie opent morgen een nieuw hoofdstuk in het succesverhaal en is in meer geëlektrificeerde versies verkrijgbaar dan ooit tevoren.

Audi onthult op 3 maart niet alleen de nieuwe Audi A3 Sportback, maar ook de ultrasportieve en volledig elektrische Audi e-tron S. Na de online presentatie is er meer beeldmateriaal beschikbaar op www.audimedia.tv.

Het evenement is morgen om 09:50 uur via de onderstaande kanalen te volgen:

Audi MediaTV – www.audimedia.tv

– www.audimedia.tv Smart TVs and Apple TV: Audi MediaTV app

Facebook pages @Audi.AG and @AudiDE

YouTube @Audi

Twitter @AudiOfficial

LinkedIn @Audi AG

