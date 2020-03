Rendez-vous in de regen

Als Frank-Steffen Walliser een circuit betreedt is het alsof een wild dier wordt vrijgelaten in zijn natuurlijke habitat. Voordat hij de 911 en 718 onder zijn hoede kreeg was hij verantwoordelijk voor Porsche’s GT-raceprogramma.

Porsche zit hem in het bloed. Frank-Steffen Walliser liep stage, studeerde af en promoveerde bij het merk. Hij herkent elk circuit aan de structuur van het asfalt. Vandaag zijn we op de Hockenheimring voor een ontmoeting met de meest extreme 911 Turbo ooit: ‘Moby Dick’.

Meneer Walliser, mist u het leven op het circuit?

Zeker. Mijn liefde voor de autosport raak ik nooit meer kwijt. Maar mijn nieuwe rol is minstens zo uitdagend: bij de ontwikkeling van nieuwe modellen komt mijn race-ervaring prima van pas.

Wat betekent de Porsche 935/78 ‘Moby Dick’ voor u?

Het is de ultieme 911. Een intrigerende raceauto, met bijzondere techniek. Voordat we begonnen met de ontwikkeling van de nieuwe 935, die in september 2018 werd onthuld, hebben wel elk element van Moby Dick uitgebreid op ons in laten werken.

De 935/78 ‘Moby Dick’ was de eerste Porsche met luchtgekoelde cilinders en watergekoelde cilinderkoppen. Door toepassing van twee kleine turbo’s reageerde de 3,2-liter zescilinder boxer (met vier kleppen per cilinder) veel feller op het gas dan eerdere motoren met één grote turbo. Standaard leverde de motor een vermogen van 845 pk, maar voor Le Mans werd dit teruggeschroefd naar 750 pk. Daarmee bereikte de 935/78 een topsnelheid van 366 km/h.

Herinnert u zich uw eerste turbo-ervaring?



Als de dag van gisteren! Ik was onderweg met een 996 Turbo, van Hamburg naar Stuttgart. Een rit van zo’n 700 kilometer. We waren in vijfenhalf uur thuis. Zoiets blijft je altijd bij.

Welke betekenis heeft het woord ‘turbo’ voor u?

Als technicus zie ik een onderdeel dat de energie van de uitlaatgasstroom gebruikt. Als autoliefhebber denk ik aan de ongelofelijke prestaties van de 911 Turbo.

Wat heeft Porsche geleerd van auto’s als de 935/78 Moby Dick?

De turbo is een uitstekend voorbeeld van een onderdeel dat Porsche in de autosport ontwikkelde en later in een productiemodel is gaan gebruiken. Meer vermogen, betere prestaties en een lager verbruik: dat was precies wat de klant wilde. Met de 911 verlegden we steeds onze grenzen; zelfs 800 pk vormde geen enkel probleem. Dat geldt ook voor de nieuwe 911 Turbo S, die dankzij zijn vierwielaandrijving een geweldige tractie heeft.

Een turbo hebben of een turbo zijn; dat zijn twee heel verschillende dingen bij Porsche.

Turbo betekent voor ons het hoogst haalbare. Daarom hebben we de snelste versies van de elektrisch aangedreven Taycan ook Turbo genoemd.

Wat was het belangrijkste doel tijdens de ontwikkelingsfase?

De troefkaart van de 911 Turbo zijn z’n superieure prestaties. Bij de nieuwe Turbo S hebben we het vermogen met 70 pk opgeschroefd, naar 650 pk. Dat mocht echter niet ten koste gaan van de dagelijkse bruikbaarheid. Op dit vlak heeft de auto zich altijd van andere sportwagens onderscheiden. Je kunt de nieuwe Turbo S zelfs met winterbanden bestellen. Maar ik kan je zeggen: het was een hele uitdaging om met zoveel vermogen een goede balans tussen dagelijkse bruikbaarheid en sportiviteit te vinden.

Hoe klinkt de nieuwe 911 Turbo eigenlijk?

De rillingen lopen je over de rug! Vooral met de optionele sportuitlaat klinkt de boxer geweldig. Dat je ook de turbo’s hoort fluiten en sissen, hebben we opzettelijk gedaan.

Leuke gimmick, die meter voor de bandentemperatuur.

Ik zou het geen gimmick willen noemen. De meter draagt beslist bij aan de veiligheid. De software houdt zowel de spanning als de temperatuur van de banden scherp in de gaten, en informeert de bestuurder direct. We hebben het wel over een sportwagen met heel veel vermogen. Als de banden te koud zijn, kan de auto heel anders reageren dan de bestuurder verwacht. We hechten daarom heel veel waarde aan de gegevens die door alle sensoren worden verzameld en door de meter worden aangeduid.

Komt er ooit een Porsche 911 Turbo met een nog krachtigere verbrandingsmotor?

Technici willen de lat altijd verleggen. Ik zie dan ook niet in waarom we dat in de toekomst niet meer zouden doen.