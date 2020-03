Nadat Rutger Middendorp van Bright de Taycan 4S in de kou van Lapland aan de tand voelde, stapt hij nu in eigen land in de Taycan Turbo S. Een auto die voor hem aanvoelt als een echte sportwagen, maar dan volledig elektrisch. “De Taycan voelt aan alsof ik verheven ben boven de wetten van de natuur, alsof de hyperloop al geïnstalleerd is. Vanachter het stuur krijg ik het idee alsof ik eindeloze grip heb!”

VIa; Porsche Nederland en Bright