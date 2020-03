Video: Nieuwe Audi A3 Sportback

Audi en Robin Frijns starten met de Formule E in Afrika

Vijfde seizoensrace in Marrakesh Daniel Abt weer fit na ongeval in Mexico Robin Frijns: “Flinke puntenscore nodig” Na optredens in het Midden-Oosten en Midden- en Zuid-Amerika komt het FIA ABB Formule E-kampioenschap nu in Afrika […]