De nieuwe Audi e-tron Sportback in andere kleuren

De Audi e-tron Sportback komt eraan. in de 50 en 55 quattro en rond de zomer de e-tron S.

Hier een paar kleuren op een rijtje. En de verwachting in de showroom half mei.

Hieronder de kleur Cataluny rood.

En hieronder in Plasma blauw

En hieronder in Floret zilver

Audi introduceert aantrekkelijk geprijsde editions voor de Audi e-tron en Audi e-tron Sportback. Aan de basis van het gamma staat de e-tron edition, die elektrisch rijden bij Audi nu al leverbaar maakt vanaf € 62.700* of € 295** netto bijtelling per maand. Ook de compleet nieuwe Audi e-tron Sportback is direct te bestellen als aantrekkelijke edition, Business edition, Business edition Plus en S edition, vanaf € 65.100* of € 317** netto bijtelling per maand. Daarmee zijn direct ook de prijzen van de e-tron Sportback bekend.

Het e-tron Sportback-gamma heeft dezelfde opbouw als dat van de Audi e-tron. De basis wordt gevormd door de e-tron Sportback 50 quattro met een vermogen van 230 kW en een koppel van 540 Nm. Deze versie accelereert in 6,8 seconden van 0-100 km/u en heeft een begrensde topsnelheid van 190 km/u. Het 71 kWh-accupakket is met 120 kW in een half uur tot 80 procent te laden. De e-tron Sportback 50 quattro heeft een WLTP-actieradiusvan 341 km***. De e-tron Sportback 55 quattro heeft een vermogen van 265 kW en een koppel van 561 Nm (300 kW en 664 Nm in boost-modus). Hij accelereert in 6,6 seconden van 0-100 km/u (5,7 seconden in boost-modus) en zijn topsnelheid is begrensd op 200 km/u. Het accupakket met een capaciteit van 95 kW is goed voor een actieradius van 409 km volgens WLTP***. Snelladen kan met 150 kW gelijkstroom. Ook hiermee volstaat een half uur voor het opladen tot 80%.

e-tron editions

Audi viert de beschikbaarheid van de e-tron Sportback met aantrekkelijke edition-modellen voor de e-tron en e-tron Sportback. Het gamma start met edition-uitvoeringen van de e-tron 50 quattro en de e-tron Sportback 50 quattro. Deze modellen beschikken standaard over onder andere LED-koplampen en -achterlichten, MMI navigatie plus met Audi touch respons, Audi virtual cockpit, diefstalalarm, adaptieve luchtvering, volautomatische airconditioning, parkeerhulp plus en een elektrisch bediende achterklep. De Audi e-tron 50 quattro edition is er vanaf € 62.700* en is al te rijden van € 295 netto bijtelling per maand**. De Audi e-tron Sportback 50 quattro edition is er vanaf € 65.100* (netto bijtelling vanaf € 317/mnd**).

Compleet in uitrusting: Business edition

De Audi e-tron en e-tron Sportback (50 quattro en 55 quattro) zijn ook leverbaar in een Business edition-uitvoering. Deze modellen vullen de features van de edition-modellen aan met onder meer het advanced exterieur, metallic lak, elektrisch verstelbare stoelen vóór (met geheugen voor de bestuurdersstoel) en elektrisch inklapbare, verwarmde en automatisch dimmende buitenspiegels. Andere highlights zijn het ambiente lichtpakket (wit), zwart glas-optiek met haptische feedback voor het dashboard en in carrosseriekleur uitgevoerde afwerkingsdelen. De e-tron Business edition heeft bovendien een aluminium dakreling (niet op Sportback).

Focus op luxe: Business edition Plus

De Business edition Plus-uitvoeringen van de e-tron en e-tron Sportback 50 en 55 quattro voegen nog meer luxe toe in de vorm van twinlederen bekleding, verwarmbare voorstoelen, een glazen panoramadak en de Audi smartphone interface. Voor maximale veiligheid is ook het Assistentiepakket ‘Tour’ inbegrepen, waarin vele geavanceerde assistentiesystemen samenkomen.

De luxe van sportiviteit: S edition

S edition staat voor de sportiefste manier om een Audi e-tron (Sportback) 50 of 55 quattro te rijden. In de S edition-uitvoeringen smelt de luxe van de Business edition Plus-modellen samen met de sportiviteit van S line. De 20 inch lichtmetalen velgen in ‘5-arm dynamiek’-design zijn daarbij de blikvangers. Het S line interieur trekt de sportieve sfeer naar binnen door met onder meer decorlijsten in geborsteld donker aluminium, sportstoelen met S line-logo en bekleding in leder/alcantara.

De aantrekkelijk geprijsde editions van de Audi e-tron en Audi e-tron Sportback zijn nu te bestellen bij de Nederlandse Audi dealers. De levering start in april. Voor zorgeloos elektrisch rijden worden alle e-tron- en e-tron Sportback-modellen standaard geleverd met het uitgebreide Audi e-care dienstenpakket.

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.

* Alle prijzen vermeld in dit nieuwsbericht zijn, tenzij anders vermeld inclusief BTW en BPM, kosten rijklaarmaken, recyclingbijdrage en legeskosten. Zie voor verkoopinformatie audi.nl.

** Fiscale bijtelling gebaseerd op een inkomstenbelastingpercentage van 49,5%.

*** Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. Deze maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag.