Back 2 Tape: een duik in de historie van de Amsterdamse hiphop

In zijn zoektocht naar de roots van de Europe hiphop ontmoet de Duitse muziekjournalist Niko Hüls tijdens zijn roadtrip in de Porsche Cayenne S Coupé de Nederlandse rapper Pete Philly en DJ annex sneakerspecialist Edson Sabajo. Een meet & greet met twee spraakmakende persoonlijkheden binnen de Nederlandse hiphopscene.

Amsterdam is zonder twijfel één van de meest creatieve hotspots in Europa. De urban stijl van onze hoofdstad wordt gekenmerkt door het leven op en aan het water, de invloed van talrijke culturen, een kleurrijk nachtleven en veel meer fietsen dan de stad inwoners heeft. Amsterdam is allang geen stipje op de Europese kaart meer voor insiders, maar een ‘must see’ voor iedereen die de diversiteit en creativiteit van een compleet continent op één plek wil ervaren.

Twee mannen die de visie van de stad op het leven de afgelopen jaren mede hebben helpen bepalen, zijn Pete Philly en Edson Sabajo. Zij zijn deze keer de gasten in Niko Hüls’ ‘Back 2 Tape’ serie in het spoor van de hiphop en culturele diversiteit in Europa. Edson en Pete zijn de gezichten van een scene die veel meer te bieden heeft dan de vier klassieke elementen van de hiphop.

Internationale invloeden vormen de cultuur

Edson Sabajo is een DJ en medeoprichter van het wereldberoemde sneakermerk ‘Patta’. Samen met zijn huidige business partner Guillaume ‘Gee’ Schmidt was hij in de jaren ’90 wat we tegenwoordig een ‘frequent flyer’ noemen. “New York heeft altijd al multiculturele wijken gehad, waarvan de Bronx een goed voorbeeld is. Dat heeft me echt beïnvloed, zelfs nu nog”, vertelt Sabayo met een Amerikaans accent, en altijd met een charmante glimlach rond zijn lippen.

“Rond die tijd liet de Amsterdamse hiphop voor het eerst van zich horen. We luisterden destijds nog steeds naar Madonna of Kool & the Gang, en opeens was daar die andere beat. We raakten er direct door besmet en korte tijd later groeiden we uit tot een solide community. Niets lag vastgelegd in hokjes; of het nu ging om graffiti, DJ’en of rap. Alles was mogelijk, en iedereen probeerde van alles uit. Ook ik.” Sabajo begon als MC, maar zonder veel succes. Een te zwakke stem, de beats te middelmatig. “Maar ik bleef de hiphop trouw.”

Een zwak voor sneakers

Zo ontdekte Edson Sabajo zijn talent achter de mengtafels, en groeide hij uit tot een succesvolle DJ. Amsterdam’s legendarische radioprogramma Villa 65 Dutch Masters releaste Edson’s eerste mixtape, gevolgd door zijn eigen programma op HipHop 120. En daarmee was de basis voor zijn carrière gelegd. Sabajo reisde de wereld rond met zijn beats, haalde overal zijn inspiratie vandaan en nam die mee terug naar Amsterdam.

Vandaag de dag runt Edson zijn eigen sneakerstore, die is uitgegroeid tot één van de belangrijkste hotspots in de Nederlandse hiphopscene. “Cool, nietwaar?” Aldus een trotse Sabajo. “En zo blijft het ook. We willen onafhankelijk blijven, en geen onderdeel van een keten worden. We hebben onze naam in de scene meer dan gevestigd en het is belangrijk om oprecht te blijven, zowel in de business als in de hiphop.”

“Hiphop heeft mijn hart geopend”

Net als sneakerstore ‘Patta’ is ook Pete Philly een autoriteit in de Amsterdamse hiphopscene. In zijn thuisland Aruba kwam hij al in een vroeg stadium in contact met Caraïbische muziek, gevolgd door de popklanken van Michael Jackson en de funkalbums van Prince. “Eindelijk was er iets waar wij onszelf mee konden identificeren en dat gaf ons stabiliteit. Ik dacht alleen maar: oh yes, dit is mijn thuis”, legt Pieter Monzon (zijn echte naam) uit.

Jezelf telkens opnieuw weer uitvinden

Op 14-jarige leeftijd begon Pete Philly in het Engels te rappen. In die taal kon hij zijn ambitie voor poëzie beter uitdrukken dan in het Nederlands. In ons land zette hij daarmee een trend en groeide hij in de scene uit tot een gerespecteerde persoonlijkheid. “Gelukkig blijft hiphop zichzelf telkens opnieuw uitvinden. Welk ander muziekgenre kan dat over zichzelf zeggen? Jazz wellicht? Zeker niet! Al veertig jaar lang spreekt hiphop de jeugd aan en beïnvloedt het genre generaties”, vertelt Philly. “Het blijft altijd vernieuwend. British Grime bijvoorbeeld bezorgt me nu nog steeds datzelfde gevoel als hiphop al deed in de begin jaren ’90.”

