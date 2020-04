Nederlands team Porsche24 driven by Redline wint klasse in virtuele 24-uursrace Nürburgring

Een prachtig succes voor het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline! Rijders Aleksi Uusi-Jaakkola, Alex Thiebe en Gianni Vecchio wonnen met hun Porsche 911 GT3 Cup de fel bevochten Cup2-klasse tijdens de iRacing 24h Nürburgring powered by VCO, de virtuele variant van de 24-uursrace op de Nürburgring-Nordschleife. Ook in de eerste virtuele race van de Belgische Belcar-serie was er Nederlands podiumsucces: Max van Splunteren en Loek Hartog, die in de serie de Porsche Carrera Cup Benelux vertegenwoordigden, eindigden in de race van 125 minuten als tweede in de Belcar2-klasse.

Met doorgaans zo’n 180 auto’s, rond de 700 rijders en 250.000 bezoekers behoort de jaarlijkse 24-uursrace op de Nürburgring-Nordschleife tot de grootste autosportevenementen van Europa. De sfeer rondom de ruim 20 kilometer lange Nordschleife, het bochtige en spectaculaire circuit door de heuvels en bossen van de Eifel, is uniek. Toeschouwers kamperen er vaak een hele week en coureurs weten dat de geur van gegrild vlees ’s avonds tot in de raceauto’s doordringt. Met in totaal twaalf overwinningen in de rijke historie van de race behoort Porsche tot de succesvolste merken in deze legendarische 24-uursrace.

Meer dan 1.400 teams en rond de 5.000 rijders

De fysieke race van dit jaar is vanwege de coronacrisis verschoven naar september, maar afgelopen weekeinde werd op het populaire platform iRacing de virtuele variant van de Duitse lange-afstandsklassieker verreden: de iRacing 24h Nürburgring powered by VCO. De aantallen waren hier zo mogelijk nog indrukwekkender dan bij de echte race. In totaal waren er in verschillende ‘splits’ meer dan 1.400 teams en rond de 5.000 rijders tijdens het evenement actief! De race behoort tot de traditioneel zeer populaire ‘special events’ van iRacing.

Het dit jaar in het leven geroepen Nederlandse team Porsche24 driven by Redline kwam met een internationale bezetting uit in de CUP2-klasse. De Fin Aleksi Uusi-Jaakkola, de Duitser Alex Thiebe en Gianni Vecchio, een rijder met Duits/Italiaanse nationaliteit, wisselden elkaar af in de Porsche 911 GT3 Cup met het toepasselijke startnummer 911. In de sterk bezette klasse eindigde het trio als eerste. Voor het team is het al het tweede lange-afstandssucces van dit jaar, want eerder won Porsche24 driven by Redline de digitale versie van de 12 Uur van Bathurst. “Een geweldig gevoel,” aldus Gianni Vecchio, die ook bij de virtuele race in Bathurst al deel uitmaakte van het winnende team. “Het winnen van de iRacing 24h Nürburgring is iets heel bijzonders: er zijn niet veel races die nog groter zijn. Het was een sprintrace over 24 uur.”

“De 24-uursrace op de Nürburgring is de moeilijkste van het jaar,” verklaart Atze Kerkhof, teammanager van Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline. “De baan en het veld met zoveel deelnemers betekenen dat je 24 uur lang tot het uiterste geconcentreerd moet blijven, want een fout zit in een klein hoekje. Dat maakt het ook veel zwaarder dan bijvoorbeeld de 24-uursrace van Spa, die de rijders bij wijze van spreken met hun ogen dicht kunnen rijden. Maar dat is ook het mooie van dit evenement en dat maakt de overwinning in onze klasse des te waardevoller!”

Podiumplaats Nederlanders in eerste virtuele Belcar-race

Op zondagavond werd tevens de eerste virtuele wedstrijd van de zeer populaire Belgische lange-afstands-raceklasse Belcar verreden. In de wedstrijd over 125 minuten vormden de beide Nederlandse rijders Max van Splunteren en Loek Hartog een duo als vertegenwoordiging van de Porsche Carrera Cup Benelux in de Belcar2-klasse. Zoals vaak bij lange-afstandsraces brachten de pitstops uiteindelijk de beslissing in de strijd om de overwinning in de klasse. Die ging naar het Belgische team PGMotorsport.BE met rijders Tommy Rau en Ief Vangenechten. De beide Nederlandse rijders eindigden op de tweede plaats.