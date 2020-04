Porsche AG hervat productie in Zuffenhausen en Leipzig

Met ingang van maandag 4 mei hervat Porsche AG de productie in Zuffenhausen en Leipzig. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om maximale veiligheid voor de werknemers te garanderen, zodat de productie geleidelijk kan worden verhoogd tot aan de volledige capaciteit.

“Het hervatten van de productie is een belangrijk signaal: voor onze werknemers én voor onze klanten. We hebben de situatie vanaf het begin af aan zorgvuldig gevolgd en geanalyseerd, en onze processen daarop aangepast. Nu is het moment daar om met optimisme vooruit te kijken en weer aan het werk te gaan, met inachtneming van speciale voorzorgsmaatregelen,” aldus Albrecht Reimold, bestuurslid voor Productie en Logistiek bij Porsche AG.

In de Porsche-fabrieken in Zuffenhausen en Leipzig is een uitgebreid pakket aan maatregelen doorgevoerd. Bovenal zijn die bedoeld om de veiligheid van de werknemers te garanderen. Daarnaast zijn ze ontwikkeld om de productie op gereguleerde en efficiënte wijze zo snel mogelijk weer te kunnen opstarten. Zo dienen productiemedewerkers bijvoorbeeld een onderlinge minimumafstand van 1,50 meter te handhaven, de basisregels te volgen en op specifieke afdelingen een mondkapje te dragen.

“Het zal veel van de mensen vragen om de economische en sociale systemen weer op gang te brengen. Iedereen moet daar zijn of haar bijdrage aan leveren,” verklaart Oliver Blume, voorzitter van de Raad van Bestuur van Porsche AG. “Het is belangrijk om positief te blijven. Elke crisis brengt ook mogelijkheden met zich mee, en die willen we maximaal benutten.”

Oorspronkelijk schortte Porsche AG de productie in zijn twee fabrieken op 21 maart jl. op voor een periode van twee weken, en kondigde daarbij aan de situatie voortdurend te evalueren. Vanwege opstoppingen in de wereldwijde aanvoerlijnen bleven de fabrieken in totaal zes weken gesloten, aangezien een normale productie niet langer mogelijk was.

Naast de productiestop besloot Porsche rond die tijd ook om een aantal andere strenge maatregelen in te voeren. Die blijven tot nader orde van kracht om de infrastructuur rondom de productielocaties te ontlasten. Dat betekent onder meer dat thuiswerken van kracht blijft voor kantoorpersoneel en dat vergaderingen plaatsvinden via een videoverbinding of conference call. Ook blijft het verbod op zakelijke reizen bestaan.