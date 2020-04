Sterke start Nederlanders in Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition

Dat er vanwege de huidige situatie geen fysieke races op circuits gehouden kunnen worden, betekent bij Porsche niet dat er geen autosportactiviteiten plaatsvinden. Afgelopen weekeinde startte de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition met twee digitale wedstrijden op het virtuele Circuit de Barcelona-Catalunya. Daarbij kwamen diverse Nederlandse rijders goed voor de dag.

Met name Larry ten Voorde, uitkomend voor het Nederlandse Team GP Elite, was bij de seizoensstart de smaakmaker. Na een spannend duel met de Turkse rijder Ayhancan Güven, twee jaar geleden nog kampioen in de fysieke Porsche-Benelux-merkencompetitie, kwam de Enschedese rijder in de eerste race als winnaar over de finishlijn. In de tweede race moest Ten Voorde nipt zijn meerdere erkennen in Güven, zodat hij na twee van de in totaal acht geplande simraces gedeeld met Güven aan de leiding gaat in de tussenstand van het kampioenschap.

Overwinning

“Ik heb er echt van genoten”, zei Ten Voorde, die ook voor de coronatijd al volop actief was in de virtuele autosport. “Met name in de slotfase van de eerste race zette Güven me flink onder druk, maar ik wist mijn positie te verdedigen. Prachtig dat ik de eerste race van de virtuele Supercup als winnaar heb kunnen afsluiten! Helaas maakte ik in de tweede race een paar foutjes, waarvan Güven kon profiteren.”

De Luxemburgse rijder Dylan Pereira eindigde in beide wedstrijden op de derde plaats. Ook Jesse van Kuijk, die evenals Larry ten Voorde uitkomt voor Team GP Elite, presteerde tijdens de beide simraces sterk: in de eerste race werd hij vijfde, in de tweede race greep hij als vierde net naast de podiumplaatsen.

Crashes

In beide wedstrijden was er in de beginfase sprake van de nodige crashes, waarop meerdere rijders voortijdig de strijd moesten staken. Max van Splunteren, de derde rijder van Team GP Elite, behoorde in de eerste race tot de uitvallers. In de tweede wedstrijd eindigde hij als achtste, net achter oud-Le Mans-winnaar Nick Tandy, die net als diverse andere Porsche-fabrieksrijders het veld van de reguliere Supercup-rijders versterkte. Jaap van Lagen, die vorige week aankondigde dat hij het komend seizoen weer voor het ervaren Zwitserse team FACH Auto Tech in de Porsche Mobil 1 Supercup in actie komt, sloot de eerste virtuele race als twaalfde af. In de tweede wedstrijd viel hij uit.

Sensationele racesport

Bij Porsche Motorsport wordt tevreden teruggekeken op de eerste twee virtuele Supercupraces. “Dat was sensationele racesport, met name vooraan in het veld”, zei Oliver Schwab, projectleider van de Porsche Mobil 1 Supercup. “Onze virtuele seizoensstart op het platform van iRacing maakte duidelijk hoe sterk onze coureurs op de limiet zijn, of het nu om virtuele of om reële autosport gaat.” De races waren te volgen via diverse kanalen, ondermeer de websites van Porsche, Eurosport en de Duitse zender Sport1, alsmede YouTube en Twitch. In Nederland waren de wedstrijden bovendien op televisie te volgen bij Ziggo. Op 18 april staan de volgende virtuele races op het programma, dan op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië.