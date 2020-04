World Car of the Year: dubbele zege voor Porsche Taycan

Tijdens de 2020-editie van de World Car of the Year Awards (WCOTY) is de Porsche Taycan tweemaal in de prijzen gevallen. De eerste volledig elektrische sportwagen van Porsche won de award in de categorieën ‘World Luxury Car’ en ‘World Performance Car of the Year’. In die laatste klasse werd het zelfs een historische triple voor het merk uit Zuffenhausen, en eindigde de Taycan samen met de 911 en 718 Spyder/Cayman GT4 op het podium.

Bij de World Car of the Year Awards 2020 brachten in totaal 86 internationale autojournalisten hun stem uit, en beoordeelden ze ruim vijftig nieuwe auto’s. De winnaars werden tijdens een online livestream door de WCOTY-organisatie bekendgemaakt. Michael Steiner – bestuurslid en verantwoordelijk voor Research & Development – nam de prijzen namens Porsche in ontvangst. “De dubbele overwinning in deze twee categorieën onderstreept precies datgene dat we tijdens de ontwikkeling van de Taycan wilden bereiken. We hebben een op de bestuurde geënte, volledig elektrische sportwagen gecreëerd die het tegen elke willekeurige performance car kan opnemen. Tegelijkertijd lag onze focus op compromisloze, dagelijkse bruikbaarheid en moderne, digitale luxe met een bijpassend comfort voor vier inzittenden. We zijn blij met het feit dat de WCOTY-jury waardering heeft voor onze inspanningen.”

Lange lijst van onderscheidingen Taycan

De World Car of the Year onderscheidingen zijn een mooi vervolg in een lange lijst van successen. De Porsche Taycan won samen met de nieuwe 911 – die afgelopen jaar werd geïntroduceerd – zo’n veertig internationale prijzen, voornamelijk in belangrijke markten als Duitsland, de VS, het VK en China. Voorbeelden voor de Porsche Taycan zijn onder andere de volgende titels:

Auto van het Jaar: Top Gear magazine (VK)

Game Changer van het Jaar: Top Gear magazine (VK)

China’s Groene Auto van het Jaar: Chinese Auto van het Jaar (CCOTY-jury)

Duitse Auto van het Jaar

Tevens ontving de Taycan de innovatieprijs van het Duitse magazine Connect.

Overwinningen 911

De Porsche 911 werd door de lezers van auto, motor und sport uitgeroepen tot tweevoudig winnaar in de Best Cars-verkiezing – 1x als Coupé en 1x als Cabriolet – en won tevens de volgende awards: