Laadpaal kopen voor uw elektrische Audi

Snel en veilig laden doet u met een laadpaal van Lanova. Door middel van gecontroleerd laden is brandgevaar uitgesloten en is uw auto opgeladen binnen gemiddeld 3 uur. De meeste laadpalen zijn geschikt voor iedere auto. Toch hebben wij de beste laadpalen geselecteerd, specifiek voor uw Audi.

De beste laadpaal voor uw Audi

U kunt een laadpaal kopen of leasen. En of u nu particulier of zakelijk rijdt; Lanova biedt een totaalpakket van slimme laadoplossingen. Het totaalpakket omvat advies over de beste laadpaal, installatie en snelle storingsdienst. Wij hebben de beste thuislaadpalen en zakelijke laadpalen voor u op een rijtje gezet.

Uw Audi thuis opladen

De Lanova Home Advanced is het meest interactieve laadstation. Het is de beste optie voor onder andere de Audi e-tron Quattro Sportback, Audi e-tron GT en de Audi Q7 e-tron. De laadpaal is aan te sluiten op iedere meterkast. De laadtijd aan de laadpaal is afhankelijk van het laadvermogen en de accu. Zo is de Audi Q7 e-tron al binnen 2,5 uur opgeladen, terwijl de laadtijd van de e-tron GT ruim 9 uur bedraagt. Ook daar is een oplossing voor: deze auto heeft een snellaadmogelijkheid van 250 kW DC. Het voordeel van de Home Advanced is dat hij in staat is om groene energiebronnen voorrang te geven op reguliere stroom. Deze laadpaal is dus geldbesparend en ook ideaal voor bij uw huis.

De Audi A3 e-tron maakt het mogelijk om korte ritten elektrisch te rijden. De brandstoftank is er voor de zekerheid en voor lange afstanden. De beste laadpaal voor korte ritten is de Home Premium. Kort aan de laadpaal en u kunt weer 30 km rijden!

Zakelijk laden met Lanova Business Premium of Business Advanced

De keuze voor deze laadpaal is afhankelijk van uw behoeften. Vindt u snel laden belangrijk? Ga dan voor de Business Advanced. Deze laadpaal is voorzien van kunstmatige intelligentie: de laadpaal zorgt ervoor dat uw accu is opgeladen op het moment dat u gaat rijden.

Met de Business Premium kunt u twee auto’s tegelijk laden. Deze is perfect als u meerdere zakelijke auto’s heeft. Wij kunnen de laadpaal voor u monteren aan de wand of op een staande paal.

Snelladen: binnen 5 minuten 100 kilometer

Lanova biedt ook snellaadstations, onder andere geschikt voor de e-tron GT. Deze laadstations worden vaak ingezet bij winkelcentra, tankstations, wegrestaurants of kantoor van een marketingbureau. Het laadstation stelt u naar eigen wens samen, met mogelijkheid tot eigen huiskleur en gepersonaliseerde advertenties in het display! U kunt dus direct reclame maken voor uw eigen bedrijf.

Advies over de beste laadpaal

Meer weten over onze laadpalen? Ga naar onze website. Wij geven u vrijblijvend advies over de beste laadpaal voor uw Audi.