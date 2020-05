Perfecte score Porsche 24 driven by Redline in tweede evenement Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Met twee overwinningen was de Duitser Maximilian Benecke, de rijder van het Nederlandse team Porsche 24 driven by Redline, de man van het weekeinde tijdens de tweede ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Op het virtuele Circuit de Barcelona Catalunya won Benecke zowel de sprintrace van 15 minuten als de hoofdwedstrijd van een half uur. Met zijn perfecte score uit beide races behaalde Benecke tevens zijn eerste punten van het seizoen. Na twee van de tien evenementen staat hij op de achtste plaats van in totaal 40 rijders in de kampioenschapsstand.

“Minimaal een top-vijf-klassering”, was het van tevoren geformuleerde doel voor het Nederlandse team Porsche 24 driven by Redline voor het tweede evenement van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, nadat de seizoensstart van vorige week op Circuit Zandvoort bepaald niet volgens verwachting was verlopen. Het team gebruikte de tussenliggende periode voor een intensieve analyse, waardoor de problemen van Zandvoort verholpen moesten worden. Die aanpak werd beloond met een perfect optreden van Maximilian Benecke, die beide races op overtuigende wijze op zijn naam schreef.

Goede start sleutel tot succes in sprintrace

Voor de sprintrace startte Benecke vanaf de tweede rij, maar direct nadat het startlicht op groen geschakeld was, startte de Duitse routinier zijn opmars. Op weg naar de eerste bocht reed hij eerst aan de rechter kant van de baan, koos vervolgens echter voor de buitenkant en wist zo bij het aanremmen van de eerste rechterbocht de voltallige concurrentie achter zich te houden. Na twee ronden had hij al een voorsprong van zo’n acht tienden van een seconde op zijn naaste concurrent en gaandeweg de race vergrootte hij die marge naar meer dan een seconde. Zo kwam Benecke zonder problemen als winnaar over de eindstreep.

Overtuigende start-finishzege in hoofdwedstrijd

Als winnaar van de sprintrace mocht Benecke vanaf de pole-position vertrekken voor de aansluitende hoofdrace. Die uitgangspositie benutte hij optimaal: opnieuw nam hij bij de start de leiding en voerde zonder problemen het veld aan, terwijl er achter hem diverse incidenten waren. Daar had Benecke geen last van: hij reed mooi constant zijn virtuele ronden en bekroonde na het verstrijken van de raceduur van 30 minuten zijn sterke optreden met zijn tweede overwinning op rij, een overtuigende start-finishzege.

“Ik ben ongelooflijk blij”, zei Benecke na afloop. “De eerste race van het seizoen was gewoon slecht: ik had het in de kwalificatie verprutst. We hebben hard getraind en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Het team heeft er de afgelopen week heel wat uren in gestoken om de auto zo snel te krijgen als die vandaag was. Het resultaat is ernaar. In de kwalificatie kwam ik nog wat tekort, maar vanaf de derde plaats had ik een perfecte start en kon direct de leiding pakken. Geen fouten maken en de banden sparen was het devies en dat werkte in beide races uitstekend.”

Titelkansen weer volledig intact

Nadat Benecke vorige week op Zandvoort geen punten scoorde, waren het ditmaal de beide rijders van het Red Bull Racing Esports Team, Sebastian Job en Graham Carroll, die met lege handen stonden. Op Zandvoort hadden ze elk nog een race gewonnen. Daarmee zijn ook voor Benecke de titelkansen weer volledig intact. Na twee van de in totaal tien evenementen van het seizoen staat de rijder van het team Porsche 24 driven by Redline op de achtste plaats in de kampioenschapsstand, 28 punten achter de Australiër Dane Warren, die de tussenstand aanvoert.

Ook Atze Kerkhof, teammanager van Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline, stak zijn tevredenheid uiteraard niet onder stoelen of banken. “Ik ben ontzettend blij met deze uitslag”, zei hij. “We hebben als team deze week hard gewerkt om de puntjes op de i te zetten en om dan meteen te maximaliseren voelt als loon naar werken voor iedereen in het team.”

Het volgende evenement van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, wederom met een sprint- en een hoofdrace, wordt op 23 mei op het digitale circuit van het Britse Donington Park verreden. Kerkhof verklaarde: “Nu is het tijd om het momentum door te zetten. We moeten nog wat tijd vinden in de kwalificatie, maar daar hebben we nu twee weken voor.”