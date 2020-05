Video: Het vakmanschap achter de Taycan – aflevering 2: interieurperfectie

In de tweede aflevering volgen we de vakmannen die streven naar de perfectie van het interieur. Het speciale OLEA-leer is geïnspireerd op klassieke clubfauteuils die tijdens hun natuurlijke verouderingsproces een uniek karakter ontwikkelen. Door middel van een specifiek printproces werd een oppervlak gecreëerd dat lijkt op een anilineleer, een natuurlijk ogend leer. Het patina blijft veranderen naarmate de jaren verstrijken. Stap in en ontdek de volgende generatie luxe met hetzelfde, iconische Porsche-gevoel.