Audi bespaart grondstoffen en energie met Aluminium Closed Loop

Slim (her)gebruik van aluminium

Recyclingconcept op basis van gesloten materiaalketen

Gebruik secundair aluminium: energiebesparing van 95%

Audi heeft een rijke traditie als het gaat om het gebruik van aluminium. In 1994 debuteerde de A8 met het baanbrekende lichtgewicht Audi Space Frame. Tot op de dag van vandaag speelt aluminium een belangrijke rol in de materialenmix van het topmodel én andere Audi’s. Omdat de productie van aluminium veel energie kost, heeft Audi de ‘Aluminium Closed Loop’ ontwikkeld, een recyclingprogramma dat naast grondstoffen ook veel energie bespaart.

De ‘Aluminium Closed Loop’ debuteerde in 2017 in de Audi-fabriek in Neckarsulm en werkt als volgt: bij het produceren van onder andere carrosseriedelen komt ‘snijafval’ vrij. Dit wordt verzameld en teruggestuurd naar de aluminiumproducent. Die recyclet het in platen van dezelfde hoge kwaliteit. Dit ‘secundaire aluminium’ wordt vervolgens gebruikt voor onderdelen voor de Audi’s A3, A4, A5, A6, A7, A8 en e-tron. Het ‘Aluminium Closed Loop’ recyclingproces is onlangs ook in de fabriek in Ingolstadt geïmplementeerd. De fabriek in Győr gaat er komend jaar gebruik van maken en daarna volgen ook andere Audi-productiefaciliteiten.

95% energiebesparing, 150.000 ton minder CO 2

Voor de productie van ‘secundair aluminium’ is de hoeveelheid benodigde energie maar liefst 95% lager dan voor nieuw aluminium. In Neckarsulm werkt Audi voor de ‘Aluminium Closed Loop’ inmiddels samen met twee aluminiumleveranciers. Dat heeft in 2019 geleid tot een vermindering van de CO 2 -uitstoot van circa 150.000 ton, een bijna 70 procent grotere reductie dan in 2018.

Samen werken aan oplossingen