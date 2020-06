Audi maakt afdeling Technical Development future-proof

CEO Markus Duesmann neemt verantwoordelijkheid technische ontwikkeling op zich

Audi AG CEO Markus Duesmann is met onmiddellijke ingang tevens aangesteld als hoofd Technical Development bij Audi. Duesmann gaat de ontwikkelingsafdeling van het merk opnieuw inrichten. Hij zal worden ondersteund door een Chief Operating Officer – die de dagelijkse werkzaamheden van de ontwikkelingsingenieurs gaat coördineren – en een Chief Transition Architect, die de heroriëntatie van de technische ontwikkeling bij Audi gaat organiseren. Hans-Joachim Rothenpieler verlaat de onderneming op eigen verzoek.

“Eén van onze meest ervaren ontwikkelingsingenieurs verlaat ons merk na 34 jaar. Veel auto’s van Volkswagen, Bentley, ŠKODA en recent Audi dragen zijn handtekening. De Raad van Toezicht bedankt Hans-Joachim Rothenpieler voor 34 jaar succesvol werk bij de Volkswagen Group en wenst hem het allerbeste voor de toekomst,” aldus Herbert Diess, Voorzitter van de Raad van Toezicht.

Hans-Joachim Rothenpieler kwam in november 2018 vanuit Wolfsburg naar Ingolstadt. In de afgelopen anderhalf jaar heeft Rothenpieler de door zijn voorganger in gang gezette transitie voortgezet. Hij implementeerde nieuwe competenties op het gebied van elektromobiliteit, digitalisering en kunstmatige intelligentie.

Markus Duesmann is sinds 1 april 2020 Voorzitter van de Raad van Bestuur van Audi AG. Hij is zelf ingenieur en is sindsdien als lid van de Raad Rvan Bestuur van Volkswagen AG ook verantwoordelijk voor Research & Development voor de gehele Volkswagen Groep. In zijn nevenfunctie als directielid voor Development wordt Duesmann in de toekomst ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de activiteiten van Audi in China en staat hij aan het hoofd van een nieuw opgerichte divisie die het modelprogramma met de huidige 65 modellen en het project Premium Platform Electric (PPE) zelfstandig gaat beheren. “Ik ben ervan overtuigd dat Markus Duesmann de transformatie met het oog op de Audi-ambitie van Voorsprong door Techniek gaat versnellen,” aldus Herbert Diess.