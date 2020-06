De brommobiel, een dure speelgoedwagen of een serieus alternatief?

De mens heeft altijd gestreefd naar vrijheid en onafhankelijk: doen wat je wilt, wanneer je het wilt. Dat vrijheidsstreven werd altijd gefaciliteerd door de verplaatsingsmiddelen waar de mens toegang tot had. Massieve schepen om aan de andere kant van de oceaan mysterieuze landen te verkennen, sierlijke paarden waarmee eeuwen lang de uitgestrekte vlakte van de steppe bereden werd, raketten om onze wildste verkenningsambities in de ruimte waar te maken en voertuigen allerlei om de schijnbaar nooit eindigende autobaan met duivelse snelheden af te rijden. Vandaag verkiest de moderne mens de auto, zijn verplaatsingsmiddel bij voorkeur. Dit statussymbool is betaalbaar, betrouwbaar en schenkt ons die felbegeerde autonomie waar wij altijd van gedroomd hebben.

Nochtans gaat het bezitten van zo een wagen gepaard met een aantal nadelen. Ondanks het feit dat, in de huidige maatschappij, alles zo snel en efficiënt moet gaan, heeft de mens nog nooit zo vaak stilgezeten. De urenlange files die getrotseerd moeten worden om naar het werk te pendelen, zijn een dagelijkse nachtmerrie voor velen. Ondanks het feit dat wagens doorheen laatste decennia efficiënter, moderner en milieuvriendelijker zijn geworden, blijft de wagen als vervoermiddel zeer vervuilend en belastend voor het milieu. Parkeren in de stad is hectisch en duur, en wordt een ware uitdaging in tijden waar steden steeds meer autovrij gemaakt worden. Tenslotte kan het onderhouden van een wagen een complex en duur verhaal worden. Dan zijn er ook de maandelijkse onderhouds- en benzinekosten die het voertuig met zich meebrengt. De wagen blijft voorlopig koning, maar het is inmiddels duidelijk dat men op zoek is naar een manier om bestaande modellen drastisch te verbeteren.

Brommobiel (ook wel bekend als de microcar).

Een van de meest curieuze uitvindingen die hieruit is ontstaan, is de brommobiel (ook wel bekend als de microcar). Deze compacte wagen is een soort hybride tussen een wagen en een brommer. Ondanks het feit dat de eerste modellen al bijna 40 jaar op de markt verkrijgbaar zijn, is het pas zeer recent dat deze voertuigen aan populariteit gewonnen hebben. Niet alleen biedt de brommobiel een antwoord op de vele uitdagingen waarmee de traditionele wagen geconfronteerd wordt, het worden nu ook een steeds meer hippe, praktisch en betaalbaar voertuig dat zich assertief in de markt nestelt, naast koning auto.

Een nieuw model kost amper twee keer meer dan een gewone bromfiets, terwijl je voor die prijs het comfort en de luxe van een wagen aangeboden krijgt. Daar waar je bij een wagen ook nog veel extra geld moet investeren in het behalen van een specifiek rijbewijs, volstaat het voor een brommobiel om in het bezit te zijn van een bromfietsrijbewijs. Dit betekent dat jongeren die ouder zijn dan 16, en snakken naar vrijheid, een microcar kopen reeds kunnen overwegen.

De elektrische motor zal de klanten bekoren die hun kosten willen minderen, maar ook zij die hun best willen doen om milieuvriendelijk te rijden. Bovendien zorgen de compacte afmetingen van het voertuig ervoor dat parkeren enigszins eenvoudiger wordt.

Akkoord, de brommobiel heeft nog niet de esthetische uitstraling van een Audi, laat staan de snelheid ervan (het wagentje is niet in staat om sneller dan 45 kilometer per uur te rijden!), maar wie weet welke verdere ontwikkelingen de toekomst voor dit veelbelovend voertuig met zich mee zal brengen? Dankzij de vele voordelen die het aanbiedt, is het helemaal geen toeval dat de brommobiel steeds populairder wordt in onze streken en elders.

Met een steeds groeiende vraag op de markt (bron: Fast Furious Scooters), lijkt de brommobiel voorlopig wel een mooie toekomst in het vooruitzicht te hebben. Misschien wordt het wel een voertuig dat in de nabije toekomst, in een stedelijke omgeving, een serieuze concurrent kan worden voor de klassieke wagen.