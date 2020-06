Nieuwe A3 Sportback: nu al vanaf € 399 per maand

10 redenen om te private leasen

Zonder omkijken een nieuwe Audi vanaf € 319* all-in per maand

Audi zet in onzekere tijden in op de zekerheid van private lease. Met ingang van deze week zijn de Audi A1 Sportback, de nieuwe A3 Sportback en de Audi Q2 te rijden voor een zeer scherp, vast bedrag per maand. All-in, zonder verrassingen, inclusief allrisk verzekering, wegenbelasting, reparatie en onderhoud, internationale pechhulp, vervangend vervoer en winterbanden.

Met Audi Private Lease biedt Audi de zekerheid van een nieuwe auto waarbij alle reguliere kosten zijn afgedekt in een vast bedrag per maand. Wel zo prettig in tijden waarin niemand op ongewenste financiële verrassingen zit te wachten.

Private lease bij Audi was bovendien niet eerder zo bereikbaar, dankzij de nieuwe, lage maandtarieven die het merk nu introduceert voor de Audi A1 Sportback, de Q2 én de nieuwe A3 Sportback die vanaf juli bij de dealer staat.

De Audi A1 Sportback is bijvoorbeeld al te rijden vanaf slechts € 319* per maand, waarmee Audi een zeer compleet uitgeruste auto levert. Standaard inbegrepen zijn lichtmetalen velgen, een smartphone interface, MMI radio plus, elektrisch bediende ramen en een pittige 25 TFSI benzinemotor. Ook de Audi Q2 is nu geheel zorgeloos te rijden, vanaf € 415 per maand*.

Een primeur is weggelegd voor de compleet nieuwe Audi A3 Sportback, die vanaf juli bij de Nederlandse dealers staat. Deze week heeft Audi ook de private-leaseprijzen van de A3 Sportback bekendgemaakt, en die zijn zonder meer scherp te noemen. De nieuwe compacte middenklasser is er al vanaf € 399* per maand, inclusief zaken als 2-zone comfortairconditioning, lichtmetalen velgen, parkeerhulp achter, cruise control en een draadloze telefoonlader.

10 redenen om te kiezen voor Audi Private Lease

Audi Private Lease staat voor zekerheid, zorgeloos rijplezier en maakt autorijden financieel overzichtelijk. Maar er zijn meer redenen om te kiezen voor privélease. Audi heeft de tien belangrijkste op een rij gezet:

Klanten kunnen hun auto helemaal naar eigen smaak samenstellen De prijzen zijn transparant. Een gemis aan opgebouwde schadevrije jaren is niet van invloed op de leaseprijs De Audi-dealer regelt alles, inclusief het onderhoud en het verhelpen van eventuele schade Klanten die niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen, bijvoorbeeld door onvrijwillige werkloosheid, kunnen hun contract kosteloos beëindigen Private-leaserijders bij Audi hebben standaard recht op vervangend vervoer na 24 uur, en kunnen zelfs kiezen voor direct vervangend vervoer Schadeverzekering voor inzittenden is altijd inbegrepen, wat al snel zo’n € 7 per maand scheelt Private-leasecontracten worden afgesloten bij Audi Financial Services, dé officiële aanbieder van Audi Klanten weten vooraf precies wat de kosten zijn wanneer ze meer of minder kilometers rijden dan ingeschat Het is altijd mogelijk om voortijdig een contract te beëindigen Audi Private Lease is aangesloten bij het Keurmerk Private Lease. Daarmee zijn klanten ervan verzekerd dat ze een compleet leasecontract aangaan met eerlijke voorwaarden, zonder addertjes onder het gras

Scherpe voorraaddeals

Naast de nieuwe private-leasetarieven biedt Audi momenteel ook aantrekkelijke voorraaddeals op alle Audi-modellen. Kijk voor een overzicht van Audi’s voorraaddeals op de website van Audi.

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.

* Op basis van Private Lease inclusief btw bij 48 maanden en 10.000 km/jaar. Audi Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Volkswagen Pon Financial Services B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20073305. Getoonde tarieven zijn o.b.v. private lease inclusief BTW, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht. Tarieven kunnen per regio afwijken in verband met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Aanbod tijdelijk geldig en zolang de voorraad strekt. De Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease, de Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease en de Algemene verzekeringsvoorwaarden zijn hier te vinden.