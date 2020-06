Porsche Heritage Design: Fuchs-wielen

De Porsche 911 Targa 4S Heritage Design staat op speciaal ontworpen, in hoogglans zwart gelakte Exclusive Design-wielen met een diameter van 20 inch voor en 21 inch achter.

Het oppervlak van de brede spaken en de buitenrand van de velg zijn gepolijst. Dat steekt prachtig af tegen de hoogglans zwart gelakte velg en zwarte flanken van de spaken. De wielen hebben de vorm van een klaverblad, en herinneren aan het legendarische Fuchs-wiel dat in 1967 voor het eerst op de 911 S werden gebruikt.

Fuchs: het eerste wiel van gesmeed lichtmetaal

Destijds noemde Porsche het nieuwe lichtmetalen wiel niet bij naam. In de brochure van de 911 S werd uitgelegd dat met een lichtmetalen wiel een lagere onafgeveerde massa wordt bereikt. Vergeleken met een stalen wiel, bedraagt het verschil bijna 3 kilo – per wiel.

Met een wiel van gegoten lichtmetaal was zo’n grote gewichtsreductie nooit mogelijk geweest. Bovendien kon dit materiaal niet de vereiste krachten aan. Bij Otto Fuchs KG, een aluminiumgieterij uit het in Sauerland gelegen Meinerzhagen, werd een oplossing voor dit probleem gevonden. Fuchs ontwikkelde een wiel dat niet alleen licht was, maar ook zeer hoge belastingen kon verdragen. Daarvoor had het bedrijf een nieuwe productiemethode ontwikkeld. Het wiel werd vervaardigd uit gesmeed lichtmetaal, waarbij de velgrand in de juist vorm werd gewalst.

Voor het nieuwe wiel werd een legering gebruikt die voor 97 procent uit aluminium bestond. Voor een lange levensduur van het materiaal werden magnesium, silicium, mangaan, titanium en nog enkele andere grondstoffen toegevoegd. Het oorspronkelijke ontwerp van het wiel stamt uit 1965, maar voor een meer harmonieus uiterlijk, voegde Ferdinand Alexander Porsche nog enkele elementen toe.

Porsche Classic: klassiek Fuchs-wiel nog altijd verkrijgbaar

De wielen van de 911 Targa 4S Heritage Design Edition zijn binnen het programma van Porsche Exclusive Design verkrijgbaar voor elke actuele uitvoering van de 911. Maar voor de historische modellen van Porsche, is vrijwel elke variant van het klassieke Fuchs-wiel ook nog altijd verkrijgbaar. Het klassieke Fuchs-wiel van de 911 S maakt deel uit van het assortiment van Porsche Classic. Deze wielen zijn uitvoerig getest in het Porsche-ontwikkelingscentrum in Weissach, en voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen.