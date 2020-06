Reinig je velgen in drie stappen

Ga jij binnenkort je auto wassen? Doe dit dan het liefst met de hand en niet in een wasstraat (want hier wordt vaak gebruikgemaakt van te ruwe borstels waarmee krasjes op je auto kunnen ontstaan) én vergeet vooral de velgen niet. Of een auto namelijk écht grondig schoongemaakt is kun je goed zien aan de velgen en de mogelijke vervuilingen hierop. Stralende velgen geven de auto direct een veel nettere uitstraling. Lees gauw verder om te zien hoe je de velgen van je auto kunt reinigen in drie eenvoudige stappen.

Velgen reinigen: waarom?

Allereerst nog wat meer informatie over het reinigen van de velgen en waarom dit zo belangrijk is. Naast andere vervuilingen, bijvoorbeeld van modder, zand en strooizout, kan er ook remstof op de velgen terechtkomen. Dit wordt iedere keer dat je remt van de remschijf en de remblokken geslepen en komt vervolgens op de velgen terecht, waar het zich door de warmte inbrandt in het oppervlak. Als je dit te lang laat zitten kunnen er beschadigingen ontstaan. Dit zijn daarom dus vervuilingen die echt tijdig schoongemaakt dienen te worden.

Voorbehandeling

Als je een juiste locatie hebt gevonden voor het reinigen van de velgen (het liefst niet in het zonlicht, want de velgen moeten koud zijn), kun je aan de slag. Ben je een klusser? Demonteer dan allereerst de banden, zodat je overal goed bij kunt. Deze stap is echter niet noodzakelijk.

Vervolgens is het tijd om de velgen schoon te spuiten. Dit kun je doen met een tuinslang of, op de meeste wielen (spaakwielen uitgesloten), ook met een hogedrukspuit. Houd wel altijd een afstand van tenminste 30 centimeter aan tussen de hogedrukspuit en de velgen en ga voorzichtig te werk.

Aan de slag met velgenreiniger

Bij het schoonmaken van je auto zijn er sowieso veel gespecialiseerde middelen nodig, zoals auto shampoo’s en auto wax, en dit geldt uiteraard ook voor de velgen. Een speciale velgenreiniger maakt de velgen op de meest effectieve wijze schoon, terwijl dit met een sopje vaak erg moeizaam gaat. Bovendien hebben dit soort reinigers de juiste pH-waarde, zodat de velgen hiermee niet aangetast worden, iets wat met andere schoonmaakmiddelen en zelfs met auto shampoo’s wel kan gebeuren.

Een velgenreiniger dient te worden aangebracht op een droog oppervlak, dus laat de velgen weer goed opdrogen voordat je hiermee aan de slag gaat. Ook ontzettend belangrijk: laat de reiniger niet te lang inwerken, want dan kunnen er beschadigingen ontstaan. Behandel maar één of twee velgen tegelijkertijd om dit te voorkomen.

Aan de slag met een borstel

De vervuilingen op de velgen zijn vaak hardnekkig. Dit betekent dat je velgen niet alleen moet afspoelen, maar ook goed moet borstelen. Gebruik hiervoor een kwast of een (velgen)borstel. Een goede velgenborstel heeft harde en stugge haren, waarmee het vuil makkelijk los gekrabd kan worden. Heb je alle vervuilingen verwijderd, dan moet je de velgen goed afspoelen met water. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een tuinslang. Hiermee kun je alle resten van de velgenreiniger verwijderen. Vergeet ook niet om hierna de wielen goed af te drogen, want anders kunnen er weer waterstrepen ontstaan.

Na het uitvoeren van al deze stappen ben je klaar en zien de velgen er weer stralend schoon en glanzend uit.