Video: Een speciale Porsche 912

#GetCreativeWithPorsche: iconische foto’s nabouwen met Lego

Toen autofotograaf Dominic Fraser in coronatijd thuis moest blijven bedacht hij een manier om toch zijn favoriete auto’s te kunnen vereeuwigen. In deze aflevering van de reeks #GetCreativeWithLego vertelt hij hoe. Als vooraanstaand autofotograaf is de […]