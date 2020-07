Audi e-tron Sportback nu bij de Nederlandse Audi-dealers

e-tron Sportback: vertrouwde e-tron rij-, range- en laadprestaties, stijlvolle looks

Audi introduceert aantrekkelijke ‘edition’ voor e-tron 55 en e-tron Sportback 55

Slimme snellaadmogelijkheden: snel weer onderweg, ruime actieradius

De dynamisch gelijnde, 100% elektrisch aangedreven Audi e-tron Sportback 55 quattro is nu te zien en te beleven bij de Nederlandse Audi-dealers. Tegelijk met de Nederlandse marktintroductie van de Sportback-variant introduceert Audi een extra aantrekkelijk geprijsde ‘edition’ uitvoering voor zowel de reguliere e-tron 55 als de e-tron Sportback 55. Deze e-tron 55 editions zijn al te rijden vanaf € 71.500* of € 375** netto bijtelling per maand (e-tron Sportback: vanaf € 73.900 of € 397** netto bijtelling p.m.).

Met de Audi e-tron Sportback introduceert Audi een stijlvolle nieuwe variant van de e-tron die de vertrouwde e-tron-prestaties combineert met de looks van een Sportback. De e-tron Sportback 55 quattro (vermogen 265 kW, koppel 561 Nm) beschikt over een accupakket met een capaciteit van 95 kWh. Met de snellaadfunctie (150 kW gelijkstroom) is zijn accupakket in een half uur tot 80% te laden. Tien minuten snelladen volstaat bovendien om het rijbereik al met 110 kilometer te vergroten. Met een volledig geladen accupakket bedraagt de actieradius van de e-tron Sportback 55 quattro 407 kilometer (WLTP)***.

Aantrekkelijke ‘edition’ voor e-tron 55 en e-tron Sportback 55

Audi levert de e-tron Sportback 55 quattro met een keuze uit diverse aantrekkelijk geprijsde editions. Geheel nieuw is de e-tron Sportback 55 edition, een uitvoering die tegelijkertijd ook voor de reguliere e-tron 55 wordt gelanceerd. Audi introduceert deze 55 editions in navolging van de e-tron 50 edition en e-tron 50 Sportback edition, die zo populair bleken dat de 50-uitvoeringen inmiddels tijdelijk zijn uitverkocht.

Standaard beschikken de editions onder meer over LED-koplampen en – achterlichten, MMI navigatie plus met Audi touch respons, de Audi virtual cockpit, volautomatische airconditioning, diefstalalarm, adaptieve luchtvering, parkeerhulp plus en een elektrisch bediende achterklep. De e-tron 55 quattro edition en e-tron Sportback 55 quattro edition zijn er vanaf respectievelijk € 71.500* en € 73.900* (netto bijtelling vanaf € 375 en € 397 per maand**).

De zakelijke luxe van de e-tron Sportback Business edition (Plus)

De Audi e-tron Sportback 55 quattro Business edition heeft alle features van de edition, aangevuld met standaard 20 inch lichtmetalen velgen, het advanced exterieur, metallic lak, elektrisch verstelbare stoelen vóór (met geheugen voor de bestuurdersstoel) en elektrisch inklapbare, verwarmbare en automatisch dimmende buitenspiegels. Ook het ambiente lichtpakket (wit), zwart glas-optiek met haptische feedback voor het dashboard en in carrosseriekleur uitgevoerde afwerkingsdelen zijn inbegrepen.

De Business edition Plus-uitvoeringen vullen dat aan met twinlederen bekleding, verwarmbare voorstoelen, een glazen panoramadak, de Audi smartphone interface en het assistentiepakket ‘Tour’ waarin vele geavanceerde assistentiesystemen samenkomen.

Sportieve luxe: Audi e-tron Sportback S edition

In de Audi e-tron Sportback 55 quattro S edition gaat de luxe van de Business edition Plus-modellen samen met de sportiviteit van S line. Dat betekent: het sportieve S line interieur met onder meer sportstoelen met S line-logo en bekleding in leder/alcantara en decorlijsten in geborsteld donker aluminium.

Eenvoudig laden, zorgeloos rijplezier

Optimaal laadgemak thuis en onderweg zijn gewaarborgd dankzij de diensten van Shuttel. Shuttel biedt thuislaadoplossingen op maat en de Shuttel mobiliteitskaart geeft toegang tot zo’n 100.000 laadpunten in Europa, waaronder de snellaadstations van Fastned, Allego en IONITY. De Shuttel-kaart is ook te gebruiken voor andere mobiliteitsdiensten, zoals het OV. Voor zorgeloos elektrisch rijden worden alle e-tron Sportback-modellen bovendien standaard geleverd met Audi e-care, een omvangrijk dienstenpakket waarin onder meer 6 jaar onderhoud en APK, uitgebreide garanties, een gebruikerstraining en online navigatie-updates zijn inbegrepen.

De nieuwe Audi e-tron Sportback 55 quattro is nu te beleven bij de Audi-dealers. Op de e-tron Sportbackmodelpagina op Audi.nl is gedetailleerde informatie te vinden, zijn prijslijsten en brochures te downloaden en is de auto tot in detail naar eigen wens te configureren.

Audi e-tron: wereldwijd marktleider

De Audi e-tron is wereldwijd marktleider in zijn segment. Niet alleen verdubbelden de e-tron-verkopen bijna gedurende de eerst helft van 2020; in Europa was het zelfs de bestverkochte elektrische SUV. In de eerste helft van 2020 leverde Audi 17.641 exemplaren van de e-tron. Dat betekent een toename van 87 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, ondanks de uitdagende markt als gevolg van de COVID-19 situatie. De volledig elektrische Audi e-tron neemt een grote voorsprong op de concurrentie in het segment van de full-size elektrische SUV’s. In Europa is de e-tron zelfs de bestverkochte elektrische SUV ‘overall’.

Meer weten over de Audi e-tron, de e-tron Sportback en de aantrekkelijke editions? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.