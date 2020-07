Audi en Robin Frijns komend weekend van start in DTM op Spa-Francorchamps

Zo’n drie maanden later dan oorspronkelijk gepland gaat komend weekeinde het seizoen 2020 in de DTM van start. De locatie voor de seizoenstart is een bijzondere, want voor het eerst sinds 2005 komt de populairste toerwagenserie in Europa weer in actie op het beroemde circuit van Spa-Francorchamps. Uiteraard kijken de Audi-coureurs verlangend uit naar de eerste twee races op deze omloop in de Belgische Ardennen. Dat geldt zeker voor onze landgenoot Robin Frijns, voor wie het optreden op het vermaarde Grand-Prix-circuit ook een soort thuiswedstrijd is.

Voor de Audi RS 5 DTM wordt het een première op het circuit met zijn vele hoogteverschillen en bekende passages als La Source, Eau Rouge, de Raidillon en Blanchimont, die bij coureurs en autosportliefhebbers over de hele wereld een begrip zijn. “Spa is het absolute hoogtepunt op de DTM-kalender van dit jaar”, zegt Dieter Gass, hoofd Audi Motorsport. “Het is één van de klassieke circuits, een baan die iedereen na aan het hart ligt. Ik verwacht geweldige slipstreamduels op de rechte stukken en twee spannende races. Daarnaast moet je in de Ardennen natuurlijk altijd op alles voorbereid zijn wat de weerssituatie betreft.”

Volgas door Eau Rouge

De enige keer dat de DTM tot dusver op Spa-Francorchamps racete, was in 2005. Destijds zorgden Mattias Ekström en Tom Kristensen voor twee podiumplaatsen namens Audi. De toenmalige Audi A4 DTM was goed voor een vermogen van rond de 460 pk, terwijl de actuele RS 5 DTM met ‘push to pass’ ruim 610 pk uit de compacte en efficiënte viercilinder-turbomotor haalt. De Fransman Benoît Tréluyer kreeg eerder deze maand al de kans om dat te ervaren tijdens een eendaagse test. “De RS 5 lijkt gemaakt voor Spa”, aldus Tréluyer. “Volgas door Eau Rouge is met deze auto een droom! De rijders zullen ervan genieten, evenals de fans voor de televisie.”

Robin Frijns: “Races in Spa zijn altijd goed”

De meeste Audi-rijders hebben een speciale band met Spa-Francorchamps. “Ik reed er in 2010 in de Formule BMW en won er de race nadat ik aan de buitenkant een tegenstander had ingehaald en zo de leiding kon overnemen”, herinnert de Nederlandse Audi DTM-fabriekscoureur Robin Frijns zich. “Races zijn in Spa altijd goed. Er zijn mooie punten om in te halen op dit fijn vloeiend verlopende en snelle circuit.” Frijns begint aan zijn derde seizoen als fabrieksrijder voor Audi in de DTM. Net als in de twee voorgaande jaren komt hij uit voor Audi Sport Team Abt Sportsline. Zijn teamgenoot is de Zwitser Nico Müller, die ook al een keer op Spa won.

Zoals de laatste jaren in de DTM gebruikelijk is, staan er komend weekend twee races op het programma: een op zaterdag 1 en een op zondag 2 augustus, met de start om 13.30 uur. De wedstrijden zijn live te zien via de Duitse zender SAT1 en in Nederland via Ziggo Sport.