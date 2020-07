Cool initiatief: Audi’s hulpverleners doen mee aan #TetrisChallenge

Alsof een doosje speelgoed is uitgepakt en alle losse onderdelen keurig naast elkaar zijn gerangschikt: de nieuwe trend op social media heet Tetris Challenge. Ook de hulpverleners van de Audi Gesundheitsschutz doen er aan mee, en vieren zo het 100-jarig bestaan van de hulpdienst.

Sinds enige tijd worden op social media foto’s geplaatst met de hashtag #TetrisChallenge. Deze foto’s tonen bijvoorbeeld een brandweer of politie-uitrusting, keurig gerangschikt als een Tetris-spelletje, van bovenaf. Het politiekorps van de Zwitserse stad Zürich is de Tetris Challenge begonnen, nadat het een foto op Instagram postte van een uitgepakte politieauto, met ernaast twee agenten en hun uitrusting – van handboeien en een gevarendriehoek tot een kogelvrij vest. Bij de foto stond het commentaar: “Als je jezelf altijd hebt afgevraagd wat er allemaal in een politieauto wordt vervoerd – voilà!”.

Veiligheid volgens Audi

Audi’s Gesundheitsschutz laat zich niet onbetuigd en onderstreept via de hashtag #TetrisChallenge wat Audi onder veiligheidsuitrusting verstaat. Dit jaar bestaat de Audi Gesundheitsschutz 100 jaar. Terwijl in 1920 in Neckarsulm de eerste hulpverlener werd aangesteld, bekommeren binnen Audi’s paramedische hulpdienst inmiddels meer dan honderd mensen zich om het welzijn van hun collega’s op de werkvloer, en schieten ze te hulp als acute verzorging, individuele preventie of psychische hulpverlening noodzakelijk is. Ook dragen ze bij aan een ergonomische en veilige inrichting van arbeidsplaatsen.