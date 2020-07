GTS: sportiviteit in drie letters samengevat

De afkorting ‘GTS’ is synoniem met de kunst van klassieke motorenbouw. Jan Roth, productmanager voor de 718-modellijn, vertelt alles over het nieuwe topmodel uit de reeks.

Meneer Roth, wat is het verhaal achter de afkorting ‘GTS’?

‘GTS’ staat voor ‘Gran Turismo Sport’ en werd in 1963 voor het eerst toegepast op de 904 Carrera GTS. Porsche wilde een raceauto geschikt maken voor straatgebruik, en voegde extra comfort en een kenteken toe.

Zijn de huidige GTS-modellen dan ook geschikt voor het circuit?

Jazeker. Daarvan zijn de Cayman en Boxster het beste bewijs. Deze modellen zijn niet alleen bijzonder sportief, maar ook zeer geschikt voor dagelijks gebruik. Anders dan bij de 904 Carrera GTS, hebben we de sportiviteit bij de huidige GTS-modellen juist flink aangescherpt.

Wat is de rol van de GTS 4.0 binnen de 718-reeks?

De GTS komt altijd na de basisuitvoering en de S-versie. Toen we de 2,5-liter 718 GTS lanceerden, legden we de laatste hand aan de vierliter zescilinder voor de topmodellen GT4 en Spyder. Het idee om deze motor ook in een ietwat afgezwakte variant toe te passen, leefde toen al. Het resultaat is de GTS 4.0.

Waarom komt er van de 718-reeks geen Turbo?

Dat heeft historische gronden. In de tijd van de zescilinders, was er in de motorruimte nou eenmaal geen plaats voor een turbo. Bovendien heeft Porsche al een andere krachtige sportwagen in het programma: de 911. Naar ons idee waren de GT4 en Spyder als meer circuit-gefocuste modellen de meest logische keuze.

Over de 911 gesproken: hoe verhoudt de 718-reeks zich tot dit model?

De basisversie van de 718 dient voor veel klanten als entree tot de wereld van Porsche. Vervolgens stappen ze over op een S of GTS, om uiteindelijk voor de 911 te kiezen. Overigens geldt dit beslist niet voor elke markt.

Hoe groot zijn de verschillen tussen de diverse markten?

Om een voorbeeld te geven: in China is de klant gemiddeld slechts 32 jaar oud. Het aantal vrouwelijke kopers is er veruit het hoogst: 56 procent. Voor de 718-reeks is China één van de belangrijkste markten, mede dankzij het fiscale stelsel op basis van de cilinderinhoud. Voor een tweeliter viercilinder betaal je in China relatief weinig belasting.

Wat zijn de drie belangrijkste aankoopargumenten voor de 718-koper?

Ook dat is per markt verschillend. Chinese klanten geven aan een 718 aan te schaffen vanwege het design, de goede naam van Porsche en iets wat in de marketing ‘suits my needs’ wordt genoemd. In de Verenigde Staten zijn de prestaties de hoogste prioriteit, gevolgd door het design en trouw aan het merk Porsche. In Duitsland staat het design op nummer 1, voor prestaties en het concept van de 718 – een tweezitter met middenmotor.

Terug naar de GTS 4.0. Hoe zou u dit model willen aanprijzen bij een potentiële koper?

De biedt een geweldig totaalpakket, met alle wenselijke opties. De auto presteert zowel op het circuit als op de openbare weg geweldig. Hij ziet er geweldig uit en de zescilinder boxer maakt een fantastisch geluid. Wat mij betreft een geweldige investering.

Curriculum Vitae

Jan Roth werkt sinds oktober 1996 bij Porsche en is sinds de ontwikkeling betrokken bij de 718-reeks. Hij omschrijft de auto als volgt: “Sportauto’s met middenmotor hebben op bochtige wegen en in haarspeldbochten altijd een voorsprong.”

GTS-modellen + terugblik

In vrijwel elke modelreeks vormt de GTS-uitvoering de sportieve schakel. Oorsprong: de winnaar van de Targa Florio in 1964.

904 Carrera GTS – de oervader

De aanduiding GTS verscheen voor het eerst op de Porsche 904 Carrera. Ferdinand Alexander Porsche wilde een sportwagen met middenmotor bouwen die ultieme prestaties op het circuit én de openbare weg zou leveren. De tweezitter debuteerde op 26 november 1963. Het was de eerste Porsche met een kunststof body. In totaal zijn 110 exemplaren gebouwd. Antonio Pucci en Colin Davis wonnen in 1964 de Targa Florio met dit model.

Typisch GTS – klassieke details

Uniek front

Verlaagd sportonderstel

Interieur bekleed met zwart alcantara

Sportuitlaat met dubbele zwarte eindstukken

Emblemen, grille en wielen met matzwarte elementen

Meer vermogen en meer koppel dan andere motorvarianten

Rode remklauwen

De huidige GTS-modellen

Panamera GTS

Gemiddeld verbruik: 10,3 l/100 km; CO 2 -uitstoot 235 g/km

Motor: V8 biturbo

Cilinderinhoud: 3996 cm3

Max. vermogen: 338 kW (460 pk)

Max. koppel: 620 Nm

Topsnelheid: 292 km/h

0 – 100 km/h: 4,1 s

Panamera GTS Sport Turismo

Gemiddeld verbruik: 10,6 l/100 km; CO 2 -uitstoot 242 g/km

Motor: V8 biturbo

Cilinderinhoud: 3996 cm3

Max. vermogen: 338 kW (460 pk)

Max. koppel: 620 Nm

Topsnelheid: 289 km/h

0 – 100 km/h: 4,1 s

Macan GTS