Jaap van Lagen wil weer op het podium in Porsche Mobil 1 Supercup

Na de beide races op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg volgt komende zondag (19 juli) de derde wedstrijd van het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup op de Hungaroring in Mogyoród nabij Boedapest. Ook daar komen weer de zes Nederlandse rijders aan de start, die het hele seizoen in de snelste merkencup van Europa actief zijn. Een van hen is Jaap van Lagen uit Ede, die voor het Zwitserse team FACH Auto Tech rijdt. Van Lagen is de meest geroutineerde rijder in de Porsche Mobil 1 Supercup: komende zondag rijdt hij zijn 61e race in de serie, waarin hij in 2007 voor het eerst startte.

De wedstrijd in Hongarije wordt de derde race in drie opeenvolgende weekeinden. In de Formule 1 kwam dat al een keer voor, maar in de Porsche Mobil 1 Supercup is er voor het eerst sprake van een ‘triple header’. Voor Van Lagen is het rijden van zoveel wedstrijden binnen een kort tijdsbestek geen enkel probleem: “Integendeel, ik vind het heerlijk! Het enige is dat ik liever op verschillende circuits rijd in plaats van twee keer op dezelfde baan, maar als het aan mij ligt, dan race ik ieder weekeinde. Ik geniet er nog steeds volop van!”

Van Lagen is een sprekend voorbeeld voor het feit dat je niet per definitie uit de Randstad of het Gooi hoeft te komen om als Nederlander in de autosport actief te zijn. Als tiener was hij vaak op de indoor-kartbaan van de gebroeders Coronel te vinden. Zo kwam hij ook in een competitie van Radio 538 terecht, waarmee hij een seizoen lang racen in de Citroën Saxo Cup won. Via de formulewagens groeide hij uiteindelijk door naar de internationale autosport. Daarbij moest hij het doen zonder de steun van zijn familie: “Mijn ouders zijn er niet erg blij mee dat ik race, omdat de wedstrijden vaak op zondag plaatsvinden”, zegt hij eerlijk. “In 1999 moest ik zelfs de bruiloft van mijn zus missen, omdat toen de Europese Saxo-finale plaatsvond op Monza. Maar ja, daardoor kwam ik wel weer verder.”

Zondag podium in Monaco, maandag weer op de bouwplaats

Jarenlang combineerde Van Lagen zijn activiteiten in de racerij met werk in de bouw. “In 2005 reed ik in de World Series by Renault en eindigde ik als tweede in Monaco, maar op maandagochtend ging wel om kwart over vijf thuis de wekker en om zes uur stond ik op de bouwplaats”, lacht hij. “Een wereld van verschil, net als dat ik ooit in het WK Toerwagens racete voor Lada en tegelijkertijd met Porsche in de Supercup actief was.” De Supercup-race in Monaco in 2015, waar hij zijn tweede overwinning in de serie behaalde, is zijn mooiste herinnering: “Daar reed ik als gastrijder: op dinsdag werd ik gebeld, op woensdag vloog ik erheen, op vrijdag pakte ik de pole-position en op zondag won ik de race. Geweldig!”

Van Lagen steekt zijn enthousiasme voor Porsche niet onder stoelen of banken: “Porsche is een onwijs mooi merk, dat vindt eigenlijk iedereen wel, maar ook het racen met Porsche is geweldig! Vandaar dat ik het ook al zo lang doe. Ik heb met allerlei auto’s gereden, ook met dikke GT’s, maar de Porsche Cup-auto blijft als raceauto voor mij gewoon het mooiste. Ook het niveau van de competitie in de Supercup, de onderlinge sfeer, daar voel ik me echt thuis.”

Met de voortijdige uitval in de eerste race en de elfde plaats in de tweede race kende Van Lagen een lastige seizoensstart. “De eerste race had ik een lekke band, de tweede race was in de kwalificatie de bandenspanning niet goed, waardoor ik in het middenveld startte. Dat maakt het er niet eenvoudiger op. Daar komt bij, dat ik vanwege een beperkt budget nauwelijks test, laat staan dat ik vaak met nieuwe banden rijd. En juist dat is cruciaal om in de kwalificatie snel te zijn, dat je optimaal profiteert van de ‘peak’ van nieuwe banden.” In Hongarije stond Van Lagen in 2018 tot dusver voor het laatst op het podium, toen werd hij daar derde. “Het wordt dus wel weer eens tijd, misschien komende zondag wel”, toont hij zich strijdlustig.

Race op zondag om 12.25 uur, live op Ziggo Sport en Eurosport

Naast Van Lagen komen ook de vijf Nederlandse coureurs van het Nederlandse Team GP Elite op de Hungaroring in actie. Van hen heeft Larry ten Voorde de beste positie in het kampioenschap in handen: met een totaal van 31 punten staat hij op de vierde plaats. Ook hij behaalde in Hongarije al eens een podiumplaats; vorig jaar werd hij er derde in de Porsche Mobil 1 Supercup. Zijn teamgenoten zijn Lucas Groeneveld, Daan en Jesse van Kuijk en Max van Splunteren. De race start op zondag om 12.325 uur. De wedstrijd is live te zien via Ziggo Sport, inclusief de voorbeschouwing met Robert Doornbos en Rob Kamphues vanuit Move in Amsterdam. Ook Eurosport zendt de races van de Porsche Mobil 1 Supercup live uit.