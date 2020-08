ABT RSQ8-R de roofdier onder de SUV

Wil je jouw RS Q8 wat dikker maken?

Dan klopt je even bij ABT aan voor de RSQ8-R. Net even dikker en net even wat aparter.

Want als je dit rijdt heb je een super snelle SUV. Want de standaard 600 pk gaat naar 740 pk. en het koopel van 800 Nm gaat naar 920 Nm

Helaas in een oplage van 125 stuks:) van wegen het 125 jarig bestaan van ABT dit jaar. Hij is afbrengt bij 315 km/u en hij snelt maar liefst 0,4 seconden sneller dan de standaard motorisering. Dus 3,4 dsec naar de 100 km/u.

Het pakket kost ruim 70.000 euro. Maar dan heb je wel wat.

23 inch velgen, carbon delen, wielkast vereerders. Andere voor en achterbumper, achterklep spoiler en van binnen ook diverse verfraaiingen aan je RS Q8.

Meer info: ABT