Audi en Robin Frijns sluiten Formule E-seizoen af met podiumplaatsen

Met in totaal zes races binnen negen dagen op drie verschillende circuitconfiguraties op het voormalige vliegveld Tempelhof in Berlijn werd het seizoen 2019-2020 in het FIA Formule E-kampioenschap afgesloten. Zowel Lucas di Grassi als René Rast, de coureurs van het fabrieksteam Audi Sport ABT Schaeffler, als de Nederlandse Audi-fabrieksrijder Robin Frijns, uitkomend voor het Audi-klantenteam Envision Virgin Racing, wisten tijdens de finaleweek in Berlijn podiumplaatsen te behalen. In het geval van Frijns zelfs twee keer, want hij eindigde tweemaal op de tweede plaats. Ook Frijns’ teamgenoot Sam Bird stond eenmaal op het podium.

Robin Frijns eindigde in Berlijn zowel in de derde als in de vijfde van de zes wedstrijden als tweede, waarmee hij als enige van de rijders met Audi-techniek in de Formule E tijdens de seizoensafsluiting tot twee keer toe op het podium mocht plaatsnemen. Het waren voor de Limburgse rijder, vorig seizoen twee keer racewinnaar in het zeer sterk bezette Formule E-veld, de enige podiumplaatsen in een verder lastig seizoen. Vooral met zijn tweede plaats in de derde race in Berlijn maakte Frijns indruk: uiteindelijk kwam hij slechts iets meer dan een tiende van een seconde tekort voor de overwinning. Het was de kleinste marge tussen de winnaar en de rijder op de tweede plaats in de historie van de Formule E.

Frijns zei na afloop: “We hebben vaak te maken gehad met tegenslag en de nodige technische problemen. Die tweede plaatsen waren natuurlijk mooi en in ieder geval nog een beetje goed als afsluiting, maar ook nu weer hadden we vaak pech. Dit seizoen moeten we maar gauw vergeten.” Frijns kan zich nu volledig richten op de DTM, waarin hij komend weekeinde alweer in actie komt op de Lausitzring. Volgende week wordt nog een keer op diezelfde locatie gereden. Op 5 en 6 september is de DTM dan voor het tweede jaar op rij te gast op het TT-Circuit in Assen.

Ook vanuit de DTM maakte tweevoudig kampioen René Rast in Berlijn zijn opwachting in de Formule E, waar hij de laatste zes races van het seizoen als rijder naast oud-kampioen Lucas di Grassi in het fabrieksteam Audi Sport ABT Schaeffler reed. Rast, die slechts één keer eerder, in 2016, een Formule E-race reed, toonde zich bij zijn eerste raceoptredens met de huidige generatie van de elektrische formulewagen een snelle leerling. Bij zijn eerste race voor Audi reed hij gelijk al in de punten, in de vijfde wedstrijd behaalde Rast zijn eerste podiumplaats in de serie na een spannend duel om de derde plaats in de slotronde.

Ook Lucas di Grassi, oud-Formule E-kampioen en de andere rijder in het fabrieksteam Audi Sport ABT Schaeffler, alsmede Sam Bird, de Britse teamgenoot van Robin Frijns bij het Audi-klantenteam Envision Virgin Racing, behaalden in de zes afsluitende wedstrijden elk één podiumplaats. Het volgende Formule E-seizoen begint in januari 2021. Dan krijgt de serie voor het eerst volwaardige WK-status van de mondiale autosportfederatie FIA. Voor Robin Frijns is de deelname in ieder geval al zeker: deze zomer werd zijn aanblijven door het team Envision Virgin Racing bevestigd.