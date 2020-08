De kracht achter rijplezier: nieuwe Audi S3 Sportback en Limousine

2.0 TFSI met 228 kW/310 pk en 400 Nm: 0-100 in 4,8 seconden

Puur rijplezier: standaard S tronic, quattro en sportonderstel

Next level: digitale cockpit, connectiviteit en assistentiesystemen

20 jaar geleden gaf Audi met de S3 het startschot voor het sportieve premium compact segment. De nieuwe S3 Sportback en S3 Limousine zetten de dynamische traditie voort. Hun 2.0 TFSI met een vermogen van 228 kW/310 pk en een koppel van 400 Nm maakt een acceleratie van 0-100 km/u in 4,8 s mogelijk. Ook intelligente quattro vierwielaandrijving, de zeventraps S tronic-transmissie en het sportonderstel dragen bij aan rijplezier van topklasse.

De nieuwe S3-modellen zijn direct herkenbaar aan hun grote singleframe grille met ruitpatroon, de grote luchtinlaten en de buitenspiegels in aluminiumlook. Optioneel zijn Matrix LED-koplampen met specifieke dagrijverlichting leverbaar. Ook de achterzijde heeft typische S-kenmerken als vier uitlaatpijpen en een grote diffuser. De S3 Sportback is 4,34 m lang en de Limousine 4,50 m. Beide zijn 1,82 m breed en 1,43 m hoog. Dankzij de wielbasis van 2,64 m is het interieur zeer ruim. Nog een praktisch puntje: de S3 heeft een bagageruimte met een inhoud die kan variëren van 325-1.145 liter (Limousine 370 l).

Hightech 2.0 TFSI

De 2.0 TFSI met 228 kW/310 pk een koppel van 400 Nm is een fraai staaltje hightech. Zo beschikt hij over het Audi Valve Lift System (AVS), dat de mate van opening van de inlaatkleppen reguleert. Ook het slimme warmtemanagement draagt bij aan optimale efficiency. Beide S3-modellen accelereren in 4,8 s van 0-100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Via Audi drive select kan de bestuurder voor een extra intense motorsound kiezen. De aandrijfkracht van de 2.0 TFSI wordt via een zeventraps S tronic-transmissie met vrijloopfunctie overgebracht naar de vier aangedreven wielen. Het quattro-systeem heeft een meervoudige plaatkoppeling vlak voor de achteras. Hierdoor is een volledig variabele aandrijfkrachtverdeling mogelijk. Dynamiek en stabiliteit gaan zo hand in hand. Het nieuwe modular dynamic handling control system zorgt voor een optimale samenwerking van quattro, het ESC en het (optionele) damper control.

Alles voor rijplezier

Het rijplezier van de nieuwe S3-modellen komt ook op het conto van de multilink achteras en het 15 millimeter verlaagde sportonderstel. Optioneel is het S sportonderstel met damper control leverbaar. De schokdempers zijn dankzij een gestuurde oliestroom in staat zich in fracties van seconden aan te passen aan de actuele rijomstandigheden, de conditie van het wegdek en de wensen van de bestuurders. Ook dragen ze bij aan een nog breder comfort/dynamiek-bereik. Het remsysteem met elektrische brake booster en vier inwendig geventileerde remschijven zorgt voor krachtige vertraging. De nieuwe S3-modellen hebben standaard 18-inch lichtmetalen velgen (19 inch optioneel).

Sportief interieur

Eyecatchers in het interieur zijn de compacte S tronic-selector, de fraaie afwerkingsaccenten van aluminium of carbon en de in één unit ondergebrachte ventilatieopeningen. Een digitaal instrumentenpaneel is standaard. Optioneel is de Audi virtual cockpit of de ‘plus’-versie ervan leverbaar. Een centraal geplaatst touchdisplay dat ‘geschreven’ letters herkent en akoestische feedback geeft, is standaard. Stembediening en een head-up display zijn optioneel. De bekleding van de sportstoelen is grotendeels gemaakt van gerecyclede PET-flessen, geaccentueerd door contrasterende stiksels. Voor een interieursfeer naar wens is er het ambient lighting pakket.

Infotainment met power

Zelfs het MMI-bedieningsconcept van de S3-modellen is zeer krachtig. Het modular infotainment platform van de derde generatie staat hierbij aan de basis. Dit is 10 keer krachtiger dan het vorige systeem en het voert online opdrachten uit met LTE Advanced snelheid. Uiteraard is een wifi-hotspot inbegrepen. De routegeleiding is precies en flexibel doordat het navigatiesysteem gebruik maakt van verkeersvoorspellingen, hi-res satellietbeelden van Google Earth en informatie over verkeersstromen. De S3-modellen kunnen tot wel zes rijdersprofielen met onder meer voorkeuren voor navigatie, infotainment en klimaatbeheersing opslaan.

Next level connectiviteit

Bij de Audi connect online diensten zijn ook Car-to-X-services opgenomen. Deze maken het bijvoorbeeld mogelijk om een vrije parkeerplaats te vinden of om de juiste snelheid aan te houden om te profiteren van een groene golf. Smartphones zijn te verbinden via de MyAudi app, via Apple CarPlay en Android Auto en de Audi phonebox. De phonebox koppelt de smartphone bovendien aan de antenne van de auto en maakt draadloos opladen mogelijk. Dankzij Audi connect key kunnen Android-telefoons als autosleutel fungeren (open, sluiten, starten). Het Bang & Olufsen premium sound system is een bijzonder welluidende optie.

Ongevallen voorkomen

De nieuwe S3-modellen beschikken standaard over assistentiesystemen die kunnen bijdragen aan het voorkomen van ongevallen zoals Audi pre sense front, de uitwijkassistent en lane departure warning. Ook optionele systemen als lane change- en cross traffic-waarschuwingen en de parkeerassistenten helpen daarbij. Adaptive drive assist in combinatie met adaptive cruise control houdt de S3 tussen de wegmarkeringen en zorgt voor een veilige afstand tot voorliggers. De efficiency assistent helpt bij het aanhouden van een economische rijstijl.

De nieuwe Audi S3 Sportback en S3 Limousine worden vanaf oktober aanstaande op de Nederlandse markt verwacht. De exacte specificaties en de prijzen worden kort voor de marktintroductie bekend gemaak