Max van Splunteren: “Nooit gedacht dat ik nu al op het podium in de Porsche Mobil 1 Supercup zou staan”

Komend weekeinde vindt de zesde van de in totaal acht races van de Porsche Mobil 1 Supercup 2020 plaats. De locatie is het Circuit de Barcelona Catalunya in Montmélo. Voor Lucas Groeneveld, Daan en Jesse van Kuijk, Larry ten Voorde en Max van Splunteren, de vijf coureurs van het Nederlandse Team GP Elite, bekend terrein, want vorig jaar vond hier de finale van de Porsche Carrera Cup Benelux plaats. Ook Jaap van Lagen, rijdend voor het Zwitserse FACH Auto Tech, kent het Spaanse circuit al jaren. Max van Splunteren won tijdens de twee meest recente races op Silverstone het ‘rookie-klassement’ voor nieuwkomers in de serie en eindigde als tweede en vierde in de beide races ook vooraan in de algemene rangschikking. Die trend wil hij komend weekeinde natuurlijk voortzetten.

Max van Splunteren is een van de negen rijders uit zes landen die dit seizoen in aanmerking komen voor punten in het ‘rookie-klassement’ van de Porsche Mobil 1 Supercup. Voorwaarde daarvoor is dat de rijders maximaal 25 jaar oud zijn en eerder aan ten hoogste vijf Supercup-wedstrijden hebben deelgenomen. Naast Van Splunteren tellen ook zijn GP Elite-teamgenoten Daan van Kuijk en Lucas Groeneveld mee voor deze rangschikking. Na zijn recente successen op Silverstone staat Van Splunteren op de tweede plaats in de tussenstand bij de ‘rookies’, met slechts één punt achterstand op de Fransman Marvin Klein.

Na het winnen van de titel in de Porsche Carrera Cup Benelux van vorig jaar promoveerde Max van Splunteren samen met Team GP Elite naar de Supercup. Voor zowel rijder als team is 2020 het eerste volledige seizoen in de internationale competitie, nadat er vorig jaar al sprake was van enkele gastoptredens. In de Supercup presteert Van Splunteren bijzonder goed, want hij draait niet alleen in het ‘rookie-klassement’ maar ook in de algemene rangschikking in de voorste gelederen mee. “Dat had ik zelf ook nooit gedacht”, geeft hij direct toe. “Als mensen me voorafgaand aan het seizoen gezegd zoude hebben dat ik op Silverstone al op het algemene podium zou staan, had ik ze voor gek verklaard! Voordat we begonnen, keek ik naar de inschrijflijst en stelde vast dat er wel heel veel goede en snelle rijders op stonden. Maar het begon natuurlijk al goed met de vierde tijd in de kwalificatie voor de tweede race in Oostenrijk. Vervolgens stond ik algemeen al twee keer in de top tien en op Silverstone was het helemaal goed!”

“Kwalificatie is het halve werk”

Van Splunteren oogstte vooral lof met de manier waarop hij in de eerste race op Silverstone de Nieuw-Zeelandse Porsche-junior Jaxon Evans achter zich wist te houden en zo als tweede algemeen kon eindigen. Een week later deed hij hetzelfde met de eveneens hevig aandringende Fransman Jean-Baptiste Simmenauer. “De kwalificatie is het halve werk”, legt van Splunteren uit. “Als je dan goed start en je zit ervoor, dan kan je, weliswaar met veel werk, maar toch, ervoor blijven. Dat is wat ik gedaan heb. Op Silverstone heb je een paar plekken waar je moet oppassen voor een aanval, maar dat is behoorlijk goed gelukt inderdaad!”

Met de Turkse rijder Ayhancan Güven, winnaar van de meest recente Supercup-race op Silverstone en een van de twee door Porsche Motorsport ondersteunde juniorrijders, en Max van Splunteren maakten de twee meest recente kampioenen in de Benelux-competitie met de Porsche 911 GT3 Cup de overstap naar de Supercup. Wat is het grootste verschil tussen de Benelux-serie en de internationale klasse? “Dat is het verschil in grip op de baan”, zegt Van Splunteren. “In de Porsche Carrera Cup Benelux reden we vaak samen met de DTM, dan heb je na iedere sessie dezelfde soort rubber op de baan. Daar kun je je auto goed op afstellen en dat blijft redelijk constant. In de Supercup rijden we op vrijdag na de Formule 2, op zaterdag na de Formule 1 en op zondag weer na de Formule 2. Dat betekent iedere keer ander rubber op de baan en dat verschilt nog wel eens qua balans. Dat is ook niet iets wat je kunt testen: als je een testdag hebt, rijd je aan het eind van de dag alleen maar op je eigen rubber. Daar de juiste balans in vinden kostte wat tijd, maar die hebben we nu gevonden.”

“Momentum meenemen naar Barcelona”

“De eerste paar races hadden we nog wat moeite met de auto en met het vinden van het ritme voor de races”, zegt Van Splunteren, gevraagd naar zijn seizoensverloop tot nu toe. “Nu zit ik er lekker in en we proberen dit momentum mee te nemen naar Barcelona en naar de laatste twee races van het seizoen. Ik heb vorig jaar in Barcelona met de Supercup gereden en de finale van de Porsche Carrera Cup Benelux vond daar plaats. Het ging er best goed, ik vind het een leuk circuit en denk wel dat we er weer goed kunnen scoren. Het enige is dat we nu weer met een ‘brede’ auto mogen rijden, dus met meer camber, terwijl we de afgelopen races met een ‘smalle’ auto, dus met minder camber, juist goed scoorden. Maar goed, we proberen om weer zo goed mogelijk voor de dag te komen.”

In de tussenstand van de Porsche Mobil 1 Supercup staat Larry ten Voorde na vijf van de acht races op de tweede plaats met een totaal van 93 punten, slechts vier punten achter de Luxemburger Dylan Pereira. Ook Max van Splunteren klom dankzij zijn recente goede prestaties flink op, hij bezet nu de zevende plaats in de algemene rangschikking. De overige Nederlanders Jaap van Lagen, Jesse van Kuijk, Daan van Kuijk en Lucas Groeneveld staan in die volgorde op de posities twaalf tot en met 15 in de tussenstand. In het teamklassement is Team GP Elite opgeklommen naar de tweede plaats.

De race van aanstaande zondag, 16 augustus, start zoals gebruikelijk om 12.30 uur en is live te zien via Eurosport en Ziggo Sport. Op Ziggo Sport is er voorafgaand aan de wedstrijd ook de bekende voorbeschouwing met Rob Kamphues en Robert Doornbos vanuit ‘Move’ in Amsterdam.