Porsche24 driven by Redline moet agressiever worden voor tweede seizoenhelft Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Met de wedstrijd op het virtuele circuit van Brands Hatch in het Britse graafschap Kent begint aanstaande zaterdag de tweede helft van het seizoen in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, het officieuze wereldkampioenschap simracing op het platform iRacing. Uiteraard behoort ook Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse Porsche24 driven by Redline, weer tot de deelnemers. Benecke zal echter zijn strategie enigszins moeten wijzigen om ook in de tweede helft van het seizoen een rol te kunnen blijven spelen in de strijd om de titel.

Voorafgaand aan de vorige wedstrijden op het circuit Road Atlanta stond Max Benecke nog op de tweede plaats in de tussenstand, maar na een lastig evenement viel hij terug naar de vierde positie en zag hij de concurrentie in de titelstrijd, aangevoerd door de Brit Sebastian Job als leider in de tussenstand, flink uitlopen. “We hebben de afgelopen race veel punten verloren”, analyseert Atze Kerkhof, teammanager van het Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline. “Natuurlijk zijn we nu volle bak aan de gang om dat gat weer te dichten. We zijn als team druk bezig om de laatste puntjes op de i te zetten in de afstelling.”

“In alle races voor de winst gaan”

“Vanaf nu moeten we eigenlijk in alle races voor de winst gaan”, laat Kerkhof weinig aan duidelijkheid te wensen over. “Dat is best lastig, mede vanwege de ‘reversed grid’, de omgekeerde volgorde van de snelste acht rijders uit de kwalificatie op de startopstelling voor de eerste wedstrijd. We moeten blijven stampen: de top drie is niet genoeg, we moeten gewoon winnen.”

Moeten winnen betekent ook meer risico’s nemen. Hoe ziet Kerkhof dat? “Het hoeft niet per definitie een nadeel te zijn. Kijk, als je in een positie rijdt waarin je de titel kunt winnen, dan draait het er vooral om dat je uit de problemen blijft, zo lang je maar constant punten scoort. Als je echter een aantal punten achterstand hebt, dan maakt dat iets minder uit en kun je gewoon het risico nemen, helemaal ten opzichte van iemand die nog wel voor het kampioenschap gaat. Die zullen eerder ruimte maken voor iemand die agressief is, dus misschien gaat die tactiek wel een klein beetje op. De vorige race waren we echt in de running voor de leiding in het kampioenschap, maar daar hebben we schade opgelopen en dat moet goedgetrokken worden. We gaan volle bak de risico’s in!”

“Echte uitdagingen, zeker met een Porsche Cup-auto”

De eerste gelegenheid om dit te doen krijgt coureur Max Benecke komende zaterdag op de digitale variant van het circuit van Brands Hatch ten zuidoosten van Londen. “We rijden op de lange baanvariant, een mooie snelle baan met veel hoogteverschillen en hele snelle bochten. Dat zijn echte uitdagingen, zeker met een Porsche Cup-auto”, zegt Kerkhof. “Dat worden leuke races!”

Ook op Brands Hatch worden er weer een sprintrace van een kwartier en een hoofdwedstrijd met een duur van 30 minuten verreden. De racers zijn live te volgen via de officiële kanalen van Porsche op Twitch en YouTube. Ook is er informatie over de Porsche TAG Heuer Esports Supercup te vinden via de Porsche Motorsport Hub (motorsports.porsche.com) en het Twitter-account @PorscheRaces.

Tijdschema Porsche TAG Heuer Esports Supercup zaterdag 15 augustus (alle tijden Nederlandse tijd):

16.03-16.15 uur: kwalificatie

16.17-16.32 uur: sprintrace

16.34-16.44 uur: warm-up

16.45-17.15 uur: hoofdrace

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020:

15 augustus 2020: Brands Hatch Circuit Groot-Brittannië

29 augustus 2020: Circuit de Spa-Francorchamps België

5 september: Nürburgring-Nordschleife Duitsland

26 september: 2020 Circuit de la Sarthe, Le Mans Frankrijk

10 oktober 2020: Autodromo Nazionale Monza Italië

(onder voorbehoud van wijzigingen)