Twee zesde plaatsen voor Porsche24 driven by Redline-coureur Max Benecke in Porsche TAG Heuer Esports Supercup Brands Hatch

Terwijl de Spanjaard Alejandro Sánchez in de sprintrace en de Nieuw-Zeelander Joshua Rogers in de hoofdwedstrijd met de overwinningen aan de haal gingen, werd Max Benecke, de Duitse rijder van het Nederlandse Porsche24 Team Redline, in beide wedstrijden voor de Porsche TAG Heuer Esports Supercup als zesde geklasseerd. Ditmaal was de digitale versie van het circuit van Brands Hatch in het Britse graafschap Kent de plaats van handeling.

Dat het voor Max Benecke tijdens de beide races niet gemakkelijk zou worden, bleek al wel tijdens de vrije training. “Daar zaten we zo’n twee tienden van een seconde achter de snelste tijd, waardoor we al vreesden dat we er dit weekeinde niet echt aan te pas zouden komen”, legde Atze Kerkhof, teammanager van Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline uit. “Zo gezien heeft Max het nog heel redelijk gedaan en gemaximaliseerd wat vanuit die situatie mogelijk was.”

Tussen de vrije training en de kwalificatie werden er al de nodige verbeteringen doorgevoerd, waardoor Max Benecke zich in het zeer competitieve deelnemersveld van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, het officieuze wereldkampioenschap op het platform iRacing, als vijfde wist te kwalificeren. Vanwege de omgekeerde startvolgorde in de sprintrace voor de eerste acht uit de kwalificatie betekende dat voor Benecke de vierde plaats, zodat hij op de tweede startrij mocht vertrekken.

Bij de start van de race nam Jamie Fluke de leiding, voor Alejandro Sánchez en Yohann Harth. Benecke wist aanvankelijk zijn vierde plaats te verdedigen, maar moest nog in de eerste ronde bij het uitkomen van Hawthorn Bend aan de linker kant van de baan licht door het gras, waardoor zijn opponenten Josh Rogers, Sebastian Job en al eerder teruggevallen Yohann Harth direct konden passeren en Benecke terugviel naar de zesde plaats. Vooraan passeerde Sánchez in de eerste ronde Fluke en nam zo de leiding in de wedstrijd over, terwijl Fluke gaandeweg de race ook zijn meerdere moest erkennen in Job en Rogers. Benecke reed ondertussen voor wat hij waard was, maar kon geen plaatsen meer goedmaken. Zo kwam uiteindelijk Sánchez als winnaar over de eindstreep, voor Job, Rogers, Fluke, Harth en Benecke.

In de hoofdrace nam Sánchez bij de start de leiding, terwijl Job in het strijdgewoel geraakt werd en terugviel naar de vierde plaats achter Rogers en Fluke. Ook Benecke werd tussen Surtees en Pilgrims Drop geraakt door een tegenstander en moest opnieuw uitwijken over het gras, waardoor hij terugviel naar de negende plaats. In de eerste vier ronden van de race wist hij weer twee plaatsen op te klimmen. In de twaalfde ronde passeerde Rogers op spectaculaire wijze Sánchez bij Hawthorn en veroverde daarmee de eerste plaats. Weliswaar probeerde de Spanjaard nog een tegenaanval te plaatsen, maar zonder succes. In de laatste tien minuten klom Benecke nog een positie op na een mooi duel met de Schot Kevin Ellis jr., waarmee hij zesde was. Uiteindelijk ging Rogers met de overwinning aan de haal, gevolgd door Sánchez, Job, Fluke, Harth en Benecke.

“Hij heeft zich aardig teruggevochten en wederom de schade beperkt weten te houden”, aldus Atze Kerkhof. “Nu kijken we weer vooruit naar de komende wedstrijden, waarin we met de set-up nog extremer zullen gaan om de resultaten te verbeteren. We hebben een nieuwe engineer in ons team erbij die moet helpen om de laatste gaatjes te dichten, dat werpt hopelijk zijn vruchten af.” De volgende wedstrijden worden op 29 augustus verreden op het digitale circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen.