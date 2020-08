Tweede overwinning en leiding in tussenstand Porsche Mobil 1 Supercup voor Larry ten Voorde

Opnieuw Nederlands succes in de Porsche Mobil 1 Supercup: op het Circuit de Barcelona Catalunya behaalde Larry ten Voorde zijn tweede overwinning van het seizoen. Met dit succes nam de kopman van het Nederlandse Team GP Elite tevens de leiding in de tussenstand van het kampioenschap over. Teamgenoot Max van Splunteren eindigde als vijfde algemeen en was daarmee opnieuw de best geklasseerde ‘rookie’ in het veld. Ook Jaap van Lagen, zevende aan de finish, eindigde in de top tien.

Larry ten Voorde begon het weekeinde al goed met de snelste tijd in de vrije training op vrijdag. Niet alleen de klassering, maar vooral de wijze waarop hij die behaalde, maakte indruk: een marge van meer dan een halve seconde is in het uiterst competitieve veld van de Porsche Mobil 1 Supercup een wereld van verschil. In de kwalificatie, daags erna, bewees Ten Voorde dat zijn goede klassering geen toeval was, want voor de tweede maal dit seizoen behaalde hij de pole-position. Met zijn tijd van 1:48,194 minuten was hij 0,184 seconden sneller dan Porsche-juniorrijder Jaxon Evans. “Het voelde megagoed”, zei Ten Voorde enthousiast. “Dank aan het team voor de perfecte voorbereiding, zonder hen was dit zeker niet gelukt.”

Ook de prestaties van de overige Nederlanders mochten er zijn: Max van Splunteren reed de vierde tijd en was daarmee opnieuw de beste ‘rookie’ in het veld, Jaap van Lagen kwalificeerde zich als zesde, terwijl Lucas Groeneveld als tiende zijn beste kwalificatieresultaat tot nu toe behaalde. “Met mijn eerste set banden ging het al lekker, met de tweede set kon ik me nog verder verbeteren,” stelde hij. Een plaats daarachter volgde Jesse van Kuijk als elfde, waarmee er dus vier van de vijf coureurs van Team GP Elite op de eerste zes startrijen stonden. Alleen Daan van Kuijk, wiens snelste kwalificatietijd geschrapt werd als gevolg van het overschrijden van de afgrenzing van de baan, moest genoegen nemen met de 23e startplaats.

Turbulent begin met aanrijding, safety-car en rode vlag

De wedstrijd begon turbulent: de Fransman Simmenauer kwam niet weg en zijn Porsche bleef daarmee op de grid staan. Daan van Kuijk kon in het strijdgewoel de stilstaande Porsche niet ontwijken en belandde met zijn auto als gevolg van de botsing tegen de pitmuur. Met een zwaar beschadigde rechter voorwielophanging was de race voor Van Kuijk daarmee ten einde voordat die goed en wel begonnen was. Ook acteur Michael Fassbender, die als gastrijder aan de race deelnam, en de Fransman Roland Berville strandden voortijdig in de chaos op het rechte stuk. Jesse van Kuijk moest uitwijken voor een andere rijder, maakte een spectaculaire sprong en beschadigde daarbij een wiel. Vooraan was Evans iets beter weggekomen dan pole-sitter Larry ten Voorde en had zo de leiding genomen. Vanwege de gestrande auto’s op het rechte eind kwam direct de safety-car in actie. Omdat de berging langer duurde dan gepland werd de race na vier ronden met de rode vlag onderbroken, waarna de rijders die nog in de wedstrijd waren, hun auto’s weer op het rechte stuk opstelden. Jesse van Kuijk liet tijdens de onderbreking het beschadigde wiel van zijn auto vervangen en sloot vanuit de pitstraat weer aan.

Na de tweede start passeerde Larry ten Voorde snel de auto van Evans en kon vervolgens enigszins uitlopen bij zijn opponent. De Twentse rijder reed een sterke race met constante tijden en behaalde zo voor de tweede keer dit seizoen de overwinning in de Porsche Mobil 1 Supercup. “Een chaotische race”, meldde hij na afloop. “De eerste start was best goed, maar Evans had een nog betere start en zo kwam hij er voorbij. Daarmee was er nog niks verloren, maar toen was er de rode vlag, gevolgd door een tweede start. Daarbij kwam ik heel goed weg, zat aan de binnenkant en heb hard gepusht bij bocht 1 en 2 en er zo kon ik voor Evans komen. De auto bleef heel constant, werd alleen in de laatste twee ronden wat slechter qua wegligging. Ik ben heel blij met dit resultaat, dit is vooral heel belangrijk voor het kampioenschap. Ik ben ook megablij voor het team, die jongens hebben het fantastisch gedaan! We gaan blij naar huis!”

Ten Voorde leidt kampioenschap, Van Splunteren opnieuw beste ‘rookie’

Achter Ten Voorde eindigden de beide rijders van BWT Lechner Racing, Jaxon Evans en Dylan Pereira, op de tweede en derde plaats. Zo kon Ten Voorde nu met nog twee races te gaan Pereira passeren in de tussenstand van het kampioenschap en zo de leiding in het puntenklassement overnemen. Max van Splunteren stond flink onder druk van de Duitser Leon Köhler en de Fransman Marvin Klein, twee directe concurrenten in de strijd om het ‘rookie-klassement’, maar wist zijn opponenten geroutineerd achter zich te houden. Daarmee eindigde hij als vijfde algemeen en voor de derde race op rij als beste ‘rookie’. “Een zeer enerverende wedstrijd”, zei Van Splunteren. “Bij de eerste start zat ik een beetje klem en verloor daarmee wat terrein. De tweede start was heel goed, ik kon gelijk een plek terugpakken en op plek vijf gevochten voor wat ik waard was.”

Jaap van Lagen, uitkomend voor het Zwitserse team FACH Auto Tech, eindigde als zevende. Lucas Groeneveld, die bij de tweede start de nodige posities verloor, kon vervolgens weer terrein goedmaken en sloot de wedstrijd als 13e af, Jesse van Kuijk werd als 17e geklasseerd. Na drie wedstrijden op rij, twee op het circuit van Silverstone en de race op het Circuit de Barcelona Catalunya, hebben teams en rijders in de Porsche Mobil 1 Supercup nu een week pauze. Dan volgt het slotakkoord van het seizoen met de races op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen op 30 augustus en het Italiaanse Autodromo di Monza op 6 september.