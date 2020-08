Petrolicious is in Italië om een rit te rijden met de Porsche 924 Carrera GT uit 1980, een model dat oorspronkelijk als Volkswagen op de markt zou verschijnen. Het was een goed doordacht totaalpakket en bood een solide basis voor een autosportklasse. En dat was precies wat Porsche deed voor het seizoen van 1980.

Bron: Porsche en Petrolicious.