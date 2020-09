Audi-coureur Robin Frijns behaalt tweede DTM-overwinning binnen acht dagen

Na winst in Assen nu ook zege op de Nürburgring

Frijns verkleint achterstand op klassementsleider Müller

Volledige top vijf voor Audi in zondagsrace Nürburgring

Na zijn eerste lang verwachte eerste overwinning in de Duitse toerwagenserie DTM, vorige week zaterdag op het TT Circuit Assen, won de Nederlandse Audi-fabriekscoureur Robin Frijns nu ook op de Nürburgring. In de tweede race op het Grand Prix-circuit in de Eifel kon Frijns de leiding overnemen, toen zijn Zwitserse teamgenoot Nico Müller problemen kende. Vervolgens reed Frijns de overwinning naar huis. Met zijn tweede winst verkleinde hij de achterstand op Müller in de stand om het rijderskampioenschap tot 29 punten.

De teams en rijders in de DTM beleven een bijzonder intensieve tijd, want met het raceweekeinde op het TT Circuit Assen en twee rondes op rij op de Nürburgring zijn er drie evenementen in drie opeenvolgende weekeinden. Voor de meesten, onder wie ook Robin Frijns, staat tijdens het laatste weekeinde van september bovendien nog de deelname aan de 24-uursrace op de Nürburgring op het programma.

Frijns verkeert dit seizoen in uitstekende vorm, zoals hij ook op het 5,148 kilometer lange Grand Prix-circuit van de Nürburgring weer duidelijk aantoonde. In de race op zaterdag reed hij voorin het veld mee en was rondenlang in een spannend duel met titelverdediger René Rast verwikkeld. In de slotfase plaatste hij een spectaculaire aanval op Rast, die echter niet helemaal volgens plan verliep, waarop Frijns de race als vijfde beëindigde. De winst ging, voor de vierde maal dit seizoen, naar zijn Zwitserse teamgenoot Nico Müller.

In de zondagsrace startte Frijns als tweede achter Müller, die aanvankelijk op weg leek naar zijn volgende overwinning, maar toen Müller na de verplichte pitstop snelheid verloor als gevolg van een technisch probleem, kon Frijns direct de leiding overnemen. Vervolgens bouwde hij met snelle rondetijden een comfortabele voorsprong op en behaalde zo zijn tweede DTM-overwinning. “Het voelt een beetje anders aan dan vorige week, de eerste overwinning was toch iets specialer”, vertelde Frijns naderhand. “Ik vond het jammer voor Nico dat hij problemen had, maar natuurlijk nam ik graag de eerste plaats over. Ik ben blij met dit resultaat en met de punten.”

Achter Frijns eindigden zijn Audi-merkgenoten Rast, Rockenfeller, Duval en Müller op de plaatsen twee tot en met vijf, waarmee de volledige top vijf voor Audi was. De volgende DTM-races worden volgende week al verreden. Dan is de DTM opnieuw te gast op de Nürburgring, maar dan wordt er op het 3,629 kilometer lange sprintcircuit gereden.