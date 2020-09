Schuring en Hartog binden strijd aan tijdens Porsche Carrera Cup Benelux-weekend op Zandvoort

Porsche Carrera Cup Benelux en Porsche Sprint Challenge Benelux in actie op vernieuwd circuit van Zandvoort

Vandierendonck, Cool en Verhoeven vervolgen spannende strijd in Sprint Challenge

Na België (Zolder) en Duitsland (Nürburgring) doen de Porsche Carrera Cup Benelux en Porsche Sprint Challenge Benelux dit weekend Nederland aan. Dit keer is het de beurt aan Circuit Zandvoort, dat voor de organisatie van de Dutch Grand Prix volledig gemoderniseerd werd. De drie races die komend weekend in het kader van de GT World Challenge Europe op het programma staan, worden zo de eerste van een Porsche-merkencup op het Nederlandse duinencircuit.

“De rijders krijgen het vernieuwde circuit voorgeschoteld, inclusief de twee nieuwe bankings”, licht Olivier Aerts, Series Manager van de Porsche-competities in de Benelux, toe. “Jammer genoeg moet dat achter gesloten deuren gebeuren. De corona-situatie in Nederland is allesbehalve eenvoudig… en dat maakt ook het organiseren van wedstrijden niet makkelijk. Gezien de huidige situatie hebben enkele deelnemers besloten om dit weekend niet te rijden.”

Porsche Carrera Cup Benelux: duel tussen Schuring en Hartog

Twee meetings, vier races… en een perfect gelijke score. Zo kan het duel tussen Loek Hartog (Bas Koeten Racing) en Morris Schuring (Team GP Elite) in de Porsche Carrera Cup Benelux het best worden samengevat. De twee jonge coureurs (17 en 15 jaar) en hun respectieve teams rijden in Zandvoort op hun thuiscircuit. Allebei zijn ze vastbesloten om op het duinencircuit het tij in hun voordeel te laten keren.

In het spoor van de twee jonge talenten zullen de beste Pro-Am rijders de strijd in hun klasse vervolgen. Na zijn twee overwinningen op de Nürburgring leidt Nicolas Vandierendonck (EMG Motorsport) de tussenstand met vier punten voorsprong, maar Michael Cool (NGT Racing) is er meer dan ooit op gespitst om dat gat te dichten. Bovendien zou landgenoot Bas Barenbrug (Bas Koeten Racing) op zijn thuiscircuit zomaar de rol van scherprechter kunnen vervullen.

Na zijn afwezigheid in Duitsland is Gilles Smits (Speedlover) voornemens een passen vervolg geven aan zijn goede prestaties op Zolder. Niet alleen wil hij in Am met Jean-Pierre en Jaxon Verhoeven (Speedlover) om de zege strijden, ook in de algemene rangschikking wil hij in de buurt van de beste Pro-Am rijders komen.

Porsche Sprint Challenge Benelux: spanning ten top in de voorste gelederen

Met uitzondering van Pro’s Hartog en Schuring kunnen alle Porsche 911 GT3 Cup-rijders ook punten scoren in de Porsche Sprint Challenge Benelux. Naast twee sprintraces bestaat deze competitie bij elke ronde ook uit een lange race (55 minuten). Met drie resultaten per weekend ziet het kampioenschap van de ‘Cup Division’ er iets anders uit. De top-3 wordt slechts door drie punten van elkaar gescheiden: Nicolas Vandierendonck leidt met één punt op Michael Cool en drie punten op Jaxon Verhoeven.

In de ‘Clubsport Division’ – voorbehouden aan de Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport – is er een rijder actief die onderhand het etiket ‘Kannibaal’ verdient. Met uitzondering van de kwalificatiesessie op de Nürburgring was Thierry Vermeulen in deze categorie telkens helemaal bovenin te vinden. Met zes zeges in zes wedstrijden heeft de Team GP Elite-rijder de concurrentie al behoorlijk op achterstand gereden. Die concurrentie bestaat notabene uit zijn teamgenoten Alexander Goddijn en Steven van Rhee. Zij willen zich ditmaal mengen in de strijd om de zege, maar moeten tegelijk ook Harold Goddijn (de vader van Alexander) in de gaten houden.

De twee kwalificatiesessies worden op zaterdag om 10.50u en 11.10u gereden. ’s Middags volgt om 16.00u de eerste race van 30 minuten. Zondag staat om 10.55u eerst de tweede sprintrace op het programma, waarna het weekend tussen 15.15u en 16.10u wordt afgesloten met de lange race. Alle races worden live uitgezonden en zijn te volgen op het YouTube-kanaal en de Facebook-pagina van de kampioenschappen, voorzien van Engels commentaar.

Kwalificaties Porsche Carrera Cup Benelux & Porsche Sprint Challenge Benelux: https://youtu.be/u1555bJLP7k

Race 1 Porsche Carrera Cup Benelux & Porsche Sprint Challenge Benelux: https://youtu.be/RdoBURRorkw

Race 2 Porsche Carrera Cup Benelux & Porsche Sprint Challenge Benelux: https://youtu.be/of4l1dpbqMw

Race 3 Porsche Sprint Challenge Benelux – 55 minuten lange race: https://youtu.be/Ins9NJOl8Hc

