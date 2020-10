Audi in 2021 met Lucas di Grassi en René Rast van start in Formule E

Audi Sport ABT Schaeffler komt in het Formule E-seizoen 2021 met een nieuw rijdersduo aan de start. Naast oude bekende Lucas di Grassi – de meest succesvolle Formule E-coureur ooit – treedt dit jaar René Rast aan als nieuwe coureur voor Audi, in een seizoen dat voor het eerst de boeken in gaat als officieel FIA Wereldkampioenschap.

Braziliaans-Duits duo gaat voor WK-titel in Audi e-tron FE07

Lucas di Grassi meest succesvolle Formule E-coureur

René Rast versterkt Audi Sport ABT Schaeffler na sterk debuut in Berlijn

“Met zijn indrukwekkende debuutoptreden in Berlijn heeft René laten zien dat hij zich niet alleen thuis voelt in deze klasse, maar daarin ook snel en succesvol is. Hij heeft zijn plek in ons Formule E-team zonder enige twijfel verdiend,” verklaart Dieter Gass, hoofd van Audi Motorsport. Tijdens de finale in Berlijn scoorde Rast afgelopen augustus een punt in de eerste van in totaal zes races, en stond hij enkele dagen later zelfs op het podium. Als ‘rookie’ scoorde hij tijdens de finaleraces in totaal 29 punten, waarmee Rast als 15e in het kampioenschap eindigde, vóór vele coureurs die notabene een volledig seizoen reden.

“De races in Berlijn smaakten absoluut naar meer, dus ik kijk erg uit naar mijn eerste volledige seizoen in de Formule E,” aldus Rast. Rast maakt al sinds 2009 deel uit van de line-up van Audi. Naast overwinningen tijdens de 24-uurs races van Daytona, Spa en de Nürburgring heeft hij de ADAC GT Masters-titel gewonnen en werd hij tweemaal tot DTM-kampioen gekroond. Momenteel leidt Rast bovendien het huidige DTM-seizoen, met nog twee races te gaan op het circuit van Hockenheim.

Beste Formule E-coureur

Teamgenoot Lucas di Grassi staat aan de vooravond van zijn zevende Formule E-seizoen als coureur voor het Audi Sport ABT Schaeffler-team. Na 69 races leidt hij de ‘all-time’ lijst van beste coureurs, met 32 podiumplaatsen en 796 punten. Eén van zijn tien overwinningen was notabene de zege in de allereerste Formule E-race ooit, die in september 2014 in Peking werd verreden.

Het zevende seizoen van de Formule E gaat medio januari 2021 van start in Santiago (Chili). De elektrische formuleklasse, die voor het eerst de status van officieel FIA Wereldkampioenschap heeft, omvat in totaal twaalf evenementen. De Duitse thuisrace in Berlijn staat voor 19 juni op de kalender.