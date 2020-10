Donkervoort D8 GTO-JD70 R // Krachtiger. Sneller. Veiliger.

De nieuwe Donkervoort D8 GTO-JD70 R is klaar voor de start; een speciaal voor het circuit gebouwde Donkervoort die hypercar-prestaties biedt voor de prijs van een supercar. Vergeleken met de JD70, waarop hij gebaseerd is, is hij krachtiger, sneller en veiliger.

De D8 GTO JD70 is het kloppend hart van Donkervoort Automobielen, maar de JD70 R is de ziel — hardcore en compromisloos. Hier wordt het JD70-concept naar een prestatiegebied gebracht dat alleen op het circuit bereikt kan worden. De JD70 werd eerder dit jaar gelanceerd ter ere van de zeventigste verjaardag van Joop Donkervoort, de oprichter van het merk.

De JD70 R werd ontwikkeld met een ander doel: andere sportwagens en hun eigenaren in verlegenheid brengen — en tegelijkertijd de coureur in de JD70 R het gevoel geven dat hij een superster is. Dat doet hij door de snelste, meest aanvallende en minst gecompromitteerde Donkervoort ooit te zijn; hij is in staat om baanrecords te breken en races te winnen, maar wel met een fractie van het brandstof-, remmen- en bandenbudget van traditionele sportwagens.

“De wijzigingen die we hebben aangebracht, komen allemaal uit de ontwikkelingsfase van de JD70,” vertelt Denis Donkervoort, managing director van Donkervoort Automobielen.

“Omdat de JD70 R veel sneller is op het circuit, hebben we ons ook erg gefocust op crashveiligheid. Hij heeft bijvoorbeeld een race-ABS, een complete brandblusinstallatie, racestoelen met zespuntsgordels en betere brandbescherming voor de benzinetanks. Voor iedere seconde die van je rondetijd af gaat, hebben we de veiligheid exponentieel vergroot.”

De JD70 R is ontwikkeld om urenlang tot het uiterste te gaan, om vervolgens bij te tanken en weer de baan op te gaan voor nog meer plezier.

De auto is echter ook ontworpen om rijders te helpen hun volledige potentieel te benutten. Daarom kunnen gegevens van de auto in realtime naar de pitbox te sturen, waar het support team van Donkervoort vervolgens kan helpen met het afstellen van de auto voor ieder circuit én met tips voor de rijder.

Donkervoort heeft iedere bout en moer van de JD70 R opnieuw bekeken en heroverwogen toen de auto werd ontwikkeld, tegelijkertijd met de straatversie, de JD70. Hoewel ze er op het oog nagenoeg identiek uitzien, is de JD70 R sneller en veiliger op het circuit, omdat hij er specifiek voor ontwikkeld werd.

Er zijn significante aanpassingen doorgevoerd in de remmen, de besturing, de versnellingsbak en de veiligheidsvoorzieningen, die ervoor zorgen dat de JD70 R op het circuit van Spa-Francorhamps vijf seconden sneller is dan de JD70. Hij is zelfs een volle drie seconden sneller dan de Koenigsegg Regera, die een vermogen van 1.100 pk en een koppel van meer dan 2.000 Nm heeft.

Toch is de JD70 R méér dan alleen heel snel. Donkervoort voorziet namelijk ook in ondersteuning op het circuit. De full trackside support gaat van transport tot catering en van reserveonderdelen en banden tot driver coaching, uitgevoerd door Donkervoort zelf. Daarmee kan iedere JD70 R-coureur deel worden van de Donkervoort-racefamilie, een nóg exclusiever deel van de toch al selecte Donkervoort-eigenarenfamilie, die door oprichter Joop en managing director Denis Donkervoort wordt beschreven als extended family.

Donkervoort heeft zich bij het ontwikkelen van de JD70 R geconcentreerd op de vering, crashveiligheid, remmen en besturing, waardoor een auto gecreëerd is die niet alleen de sensatie voor de bestuurder vergroot, maar ook de rondetijden verbetert.

Al met al is de JD70 R de exclusiefste manier om op circuits overal ter wereld de jacht op hypercars te openen, maar ook de best ondersteunde én de meest onderhoudsvriendelijke. De prijzen hiervoor beginnen bij 198.000 euro (exclusief belastingen).

Stop

Vertrouwen is belangrijk voor een coureur, en een van de sleutels daarvoor is het remvermogen. De JD70 R moest niet alleen beter remmen op het circuit dan de JD70 doet, maar dit gevoel ook overbrengen op de bestuurder. De grootste verandering is daarom het toevoegen van een Bosch M5 ABS.

Dit systeem is door Donkervoort al eerder gebruikt voor het circuit. Omdat het instelbaar is in twaalf verschillende standen, kan het voor iedere rijder perfect worden afgesteld, met precies het juiste gripniveau voor elke baanconditie. Dit ABS levert een enorm voordeel in rijconsistentie, omdat rijders het kunnen om een grotere agiliteit op te wekken wanneer ze gelijktijdig remmen en sturen.

De rest van het remsysteem is overgenomen van de JD70, met hardware van Tarox. Het remsysteem is echter volledig nieuw afgesteld voor het circuit, omdat het hier niet hoeft te functioneren in zulke uiteenlopende omstandigheden als op de openbare weg. Een straatauto moet immers ook met koude remmen perfect vertragen. De remmen van de JD70 R zijn aanmerkelijk agressiever, mede door het gebruik van race-remblokken en vloeistoffen die beter bestand zijn tegen de aanhoudende hitte die gepaard gaat met circuitgebruik.

De JD70 R behoudt de knop in het midden van het dashboard waarmee de remwerking afgesteld kan worden. Hiermee kan de bestuurder de rembalans van de auto aanpassen, afhankelijk van bijvoorbeeld de bandenslijtage of zelfs de hoeveelheid brandstof in de tank.

Aan de voorzijde wordt gebruikgemaakt van 310 mm x 24 mm remschijven met golfpatroon en monobloc-remklauwen met zes zuigers. Achter zijn kleinere, 285 mm x 24 mm gegolfde schijven gemonteerd met de remklauwen met zes zuigers die voor de JD70 optioneel zijn.

Nankang ontwikkelde speciale slicks voor de JD70 R, die zowel extreem veel grip bieden als duurzaam zijn. De maten zijn identiek aan die van de JD70: 235/45 17 vóór en 245/40 18 achter.

Superlichte wielen van koolstofvezel en bandenwarmers zijn als optie verkrijgbaar.

Sturen

Na een korte remweg en remmen die veel vertrouwen geven, is de besturing de volgende stap in de zoektocht naar snelle, consistente rondetijden. Daarvoor maakte Donkervoort gebruik van een technologie die zich van oudsher in een ander universum leek te bevinden: stuurbekrachtiging.

Hoewel Donkervoort de JD70 R ook aanbiedt met traditionele besturing zonder assistentie, is de auto volgens Denis Donkervoort sneller en gemakkelijker te corrigeren met de combinatie van de kortste stuuroverbrengingsverhouding en stuurbekrachting. Voor het stuurhuis kan namelijk uit twee opties worden gekozen, waarvan een met de ultrakorte verhouding 2,7:1.

De stuurbekrachtiging die aan wordt geboden, is een ultralicht race-stuurbekrachtigingssysteem. Het systeem is instelbaar, waardoor de bestuurders altijd in staat zijn om het perfecte niveau van ondersteuning te vinden bij hun zoektocht naar meer snelheid.

Net als bij de JD70 is de basis van iedere JD70 R een hybride chassis, dat een stalen buizenframe combineert met gewichtsbesparend aluminium en koolstofvezel voor extra stijfheid.

Bij de ophanging wordt de basis overgenomen van de JD70, met dubbele wishbones voor elk wiel, achter uitgebreid met trekstangen. Er zijn echter ook drastische aanpassingen. De viervoudig verstelbare dempers van Intrax zijn 20 procent stugger, evenals de veren. De stabilisatorstangen zijn eveneens stijver. Bovendien is de rijhoogte 20 millimeter verlaagd — allemaal om de snelheid en het zelfvertrouwen van de bestuurder te vergroten.

Go

Soms heb je je handen zo vol op een circuit dat je geen handen meer over hebt voor een versnellingspook. Bovendien zijn er snellere technieken beschikbaar die behulpzaam zijn in het bereiken van snelle rondetijden; Donkervoort heeft een van die technieken overgenomen voor de JD70 R: een sequentiële versnellingsbak.

Deze is door Quaife ontwikkeld naar specificaties van Donkervoort. Deze geavanceerde versnellingsbak met schakelpaddles biedt bovendien een extra versnelling, waardoor Donkervoort de versnellingsbakverhoudingen verder kon optimaliseren.

“Een aanzienlijk deel van de snellere rondetijden van de JD70 R wordt bereikt door de veel kortere schakeltijden van de nieuwe versnellingsbak,” aldus Denis Donkervoort.

De optionele schakelpaddles zijn bevestigd aan het stuur, dat net als in een Formule 1-auto multifunctioneel en afneembaar is.

De versnellingsbak van Quaife is 15 kilogram zwaarder dan de handbak in de JD70, die slechts 23 kilogram weegt. Donkervoort bezweert echter dat het extra gewicht ruimschoots wordt goedgemaakt door het extra tempo en de kracht van de sequentiële versnellingsbak, vooral omdat hij ontworpen is om bijna tweemaal zoveel vermogen aan te kunnen als in de JD70 R.

Het systeem staat zelfs toe dat er volgas opgeschakeld kan worden, terwijl het tussengas geeft bij terugschakelen. Dit zorgt ervoor dat iedere schakelactie zo snel en soepel mogelijk verloopt. Om te zorgen dat de temperatuur ook tijdens langere circuitsessies niet te hoog oploopt, heeft de versnellingsbak een eigen luchtinlaat.

De cardanas van de JD70 R is sterker en ook het sperdifferentieel is versterkt. Bovendien is deze auto voor circuitgebruik voorzien van aandrijfassen voor endurance-races, die voor extra duurzaamheid en lagere onderhoudskosten zorgen.

De motor deelt de JD70 R met de JD70: de vijfcilinder turbomotor van Audi Sport, die ervoor zorgt dat dit de krachtigste Donkervoort aller tijden is. De 2,5 liter motor genereert een vermogen van 415 pk (310 kW) en een koppel van 520 Nm. Het maximumkoppel is al beschikbaar bij 1750 tpm en houdt aan tot 6350 tpm. Dat alleen al geeft de JD70 R een ongekende flexibiliteit in zijn vermogensafgifte — klaar om iedere bocht uit te accelereren.

Een lichtgewicht vliegwiel zorgt dat het toerental waarbij het maximale vermogen wordt afgegeven eenvoudig bereikt wordt. Dit piekvermogen wordt afgegeven van 5850 tot 7000 tpm. De uitlaat zit aan de zijkant van de auto, net als in vroeger tijden, toen met straatauto’s geracet werd.

De uitlaat voldoet aan alle huidige of voorspelde geluidslimieten van Europese circuits, hoeveel gas de bestuurder ook geeft.

De JD70 R maakt gebruik van speciaal ontwikkelde smeermiddelen van de Duitse Formule 1-leverancier Ravenol, waar Donkervoort op overstapte nadat het ervan overtuigd was geraakt in de ontwikkelingsfase van de JD70.

Box, box, box

Zoveel mogelijk snelheid uit de auto én de bestuurder halen, dat is het doel waaraan Donkervoort zich gecommitteerd heeft voor de JD70 R.

Dat begint ermee dat rijden met deze auto doorgaans langer kan dat met de circuitvarianten van conventionele sportwagens. Door het lage gewicht van de JD70 R (715 kg) is hij veel vriendelijker voor zijn banden, remmen en aandrijflijn dan veel andere auto’s.

De JD70 R is dan ook ontwikkeld om met relatief lage running costs op het circuit te kunnen rijden. Zo is de verwachte levensduur van de slicks 1.000 kilometer, terwijl remblokken maar liefst 5.000 kilometer mee kunnen gaan. Bovendien kunnen door het lage gewicht van de JD70 R stalen remschijven gebruikt worden, in plaats van de exotische carbonkeramische remmen die veel zwaardere auto’s gebruiken. De stalen schijven van de Donkervoort hoeven minder vaak vervangen te worden en kosten minder.

Om rijden op het circuit eenvoudiger te maken, biedt Donkervoort JD70 R-eigenaren assistentie op allerlei vlakken, van het transport van de auto tot het vervangen van banden en het leveren van mechanische hulp als dat nodig is.

Ook catering en driver coaching behoren tot de mogelijkheden.

De JD70 R stuurt een scala aan gegevens naar de pitbox of -muur. De gegevens van deze realtime telemetrie kunnen worden opgeslagen of ter plekke gebruikt worden om de prestaties van zowel de auto als de bestuurder te verbeteren.

Hierbij wordt gebruikgemaakt van het AIM-kleurendisplay en de verbinding met het SmartyCam-camerasysteem; de video-opnames bevatten alle gegevensoverlays van de auto, zoals snelheid, g-krachten en bandentemperatuur. Dit systeem wordt door Donkervoort ingezet om zelfs de kleinste details van het rijden te analyseren, waardoor de rijders betere, snellere en veiligere coureurs worden. Toch is het systeem niet alleen bedoeld om de rijder te verbeteren, want het kan ook worden ingezet om de auto optimaal af te stellen.

De bandenspanning en -temperatuur worden niet alleen weergegeven in de video-opnames, maar ook op het display in de auto. Dit kan op meerdere bandensets worden gebruikt.

Optioneel kan de JD70 R zelfs worden voorzien van een pit-to-garage communications package. Op die manier kan de Donkervoort data-analyse worden gebruikt om coureurs te coachen tijdens hun sessie, bijvoorbeeld met het advies om instellingen te veranderen of door te laten weten waar ze nog snelheid kunnen winnen.

Als je de grens nooit opzoekt, weet je niet waar hij ligt. Om te zorgen dat uitstapjes in de grindbak zo kort mogelijk duren en niet uitgroeien tot gênante momenten, is de auto voorzien van een nieuw sleepoog aan de achterzijde en een eveneens nieuwe sleepriem aan de voorzijde.

Veiligheid

De JD70 R heeft een sprong vooruit gemaakt in botsveiligheid in vergelijking met de JD70. Een van de belangrijkste verbeteringen kan overigens optioneel op de straatauto gemonteerd worden. Niet zonder reden; Donkervoort voelt de verantwoordelijkheid om de botsveiligheid van zijn auto’s minstens evenveel te verhogen als de snelheid ervan.

Er zijn veel verbeterpunten, zoals de toename van 60 procent in het gebruik van Ex-Core koolstofvezel voor dat beschermt bij een zijdelingse impact tot het gebruik van koolstofvezel racestoelen. Bovendien wordt gebruikgemaakt van nieuwste brandveiligheidsbescherming.

De JD70 R kan worden geleverd met een FIA-gehomologeerde benzinetank met brandstofabsorberend schuim, of met tank die voorzien is van een nieuwe kevlar-koolstofvezel ‘deken’ die voorzien is van een zeer sterke beschermingslaag. Ook deze tank is voorzien van absorberend schuim dat aan de FIA-standaard voldoet. Deze tank is echter veel goedkoper dan de FIA-gehomologeerde tank en biedt een groot voordeel: hij kan ook gebruikt worden op de openbare weg en kan gemonteerd worden (ook achteraf) in iedere Donkervoort D8 GTO.

De Bilster Berg-rolkooi voegt weliswaar 4,5 kg gewicht toe, maar ook een onmetelijke gemoedsrust én een verbeterde chassisstijfheid. De zespuntsgordels dragen verder bij aan de veiligheid.

Het opgewaardeerde brandblussysteem is volledig FIA-gehomologeerd, met zes spuitmonden die blusschuim in de cabine en motorruimte kunnen spuiten.

Donkervoort can even custom design a race suit and helmet design for its drivers, with long-term arrangements with OMP for suits and Bell for helmets and HANS devices. Wie in stijl wil racen, kan een racepak en helm op maat laten ontwerpen. Donkervoort werkt hiervoor samen met OMP voor de racepakken en met Bell voor helmen en HANS-systemen.

Anders dan veel lichtgewicht circuitauto’s voldoet de JD70 R ook aan de (strenge) Franse FFSA veiligheidsvoorschriften. Dat maakt dat de JD70 R op alle Europese circuits kan worden ingezet.