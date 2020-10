“Ik heb nooit een plan B gehad”

André Lotterer is bekend om zijn vaardigheden op het circuit, maar minder om zijn talent achter de camera. De Formule E-coureur deelt met ons een momentopname van zijn leven – en van zijn recent gerestaureerde 911 Carrera RS 2.7.

“Toen ik deze Porsche kocht was hij er slecht aan toe, hij had veel races achter de rug”, zegt André. Hij zag de ‘ducktail’ voor het eerst in het veilinghuis Artcurial te Parijs en bracht de auto naar restaurateur RV Classic in Rennes – de hoofdstad van de Franse regio Bretagne – hemelsbreed 310 km van de Eiffeltoren.

Volgens Lotterer is fotografie de ideale mix van kunst en technologie en is zijn ducktail het perfecte model voor een shoot. “David Hervé, manager van RV Classic, is al meer dan 20 jaar Porsche-specialist. Ik werd daar heel goed geadviseerd. David en zijn team hebben mijn auto gerestaureerd met opmerkelijk veel aandacht voor detail en uitgebreide expertise”, zegt de 38-jarige, wiens RS het vroege chassisnummer 0027 (# 9113600027) heeft.

“Er zijn maar weinig dingen in het leven beter dan bochten ronden in een oude Porsche”, voegt hij toe, terwijl hij zijn Leica-camera tevoorschijn haalt om het moment analoog vast te leggen. “Analoge foto’s zijn levendiger, ze vertellen interessantere verhalen en zijn tijdlozer en authentieker”.

De geboren Duisburger reed voor het eerst voor het Porsche-fabrieksteam met de 919 Hybrid in het World Endurance Championship (WEC) 2017. In 2019 vormde hij samen met Neel Jani het duo dat Porsche vertegenwoordigde tijdens de Formule E. “In de uithoudingsraces reden we met hybridemotoren. Nu is de toekomst elektrisch.“ Het racen in de Formule E is tot nu toe het moeilijkste in zijn carrière gebleken, niet in het minst vanwege de spectaculaire inhaalmanoeuvres op de smalle stadscircuits.

Tijdens simulatordagen in Weissach maakt de drievoudig Le Mans-winnaar graag van de gelegenheid gebruik om zijn familie om de hoek in Renningen te bezoeken. Als kind reed hij graag op zijn fiets richting Weissach, altijd in de hoop om op zijn minst een Porsche te horen, zo niet een glimp op te vangen.

Een leven zonder autosport is voor Lotterer ondenkbaar. “Mijn leven als coureur is geweldig, het geeft mij voldoening. Ik heb nooit een plan B gehad.” André houdt zichzelf in vorm door te fietsen. Zijn favoriete fietsroute ligt in de Maritieme Alpen vlakbij Monaco waar hij sinds 2011 woont. Om zijn mentale conditie en coördinatie aan te scherpen, doet hij onder meer aan jongleren. Hij streeft er ook voortdurend naar om zijn doel te visualiseren, zoals zijn vader, een geboren Peruaan, hem van jongs af aan leerde: hoe nauwkeuriger je je doel kunt visualiseren, hoe groter de kans dat je het bereikt en wint.

Lotterer is net zo ambitieus en zelfkritisch achter de camera als achter het stuur van zijn racewagens. Hij is nooit helemaal tevreden met een foto en probeert altijd een nóg mooiere te maken. Een industrieterrein vlakbij de werkplaats vormt het ideale decor voor een shoot van de bloedoranje Porsche. “De combinatie van technologie en precisie fascineert me zowel in de fotografie als in de autosport”, zegt de coureur terwijl hij de auto naast een plas plaatst, waarin hij fraai wordt weerspiegeld.

In oktober 1972 vierde de lichtgewicht Porsche van 960 kg zijn wereldpremière op het autosalon van Parijs. Een maand later waren de 500 eenheden die nodig waren voor homologatie al uitverkocht. De zescilinder maakte alle beloften van een snelle sportwagen waar en kreeg al snel de bijnaam “ducktail” vanwege zijn kenmerkende achterspoiler. Deze naam staat al lang synoniem voor de sportwagen met een cilinderinhoud van 2,7 liter en een vermogen-gewichtsverhouding van 4,5 kg per pk. Porsche verkocht uiteindelijk 1.525 exemplaren.

De unieke RS 2.7 is niet de enige Porsche in de collectie van Lotterer. In zijn garage op het terrein van een voormalig Formule 1-circuit staat naast de ducktail ook een 911 Carrera Cabriolet “Turbo-look” (964), een 911 Carrera RS 3.8 (964) én een 356 Speedster.

