Porsche24 driven by Redline gaat voor dagsucces in finale Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Aanstaande zaterdag, 10 oktober, is de virtuele versie van het Autodromo Nazionale Monza de locatie voor de laatste wedstrijd van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020, het officieuze wereldkampioenschap op het populaire platform iRacing. Nadat hij de vorige race moest missen, komt ook Max Benecke, de Duitse rijder van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, tijdens de seizoenfinale weer in actie. Zonder druk in de strijd om de kampioenstitel kan de routinier vrijuit rijden en op jacht naar dagsucces, om zo het seizoen op positieve wijze te kunnen afsluiten.

Dit jaar vond op Monza al twee keer de finale van een Porsche-competitie plaats, en beide malen eindigden die wedstrijden met Nederlands succes. Eerst haalde de Nederlandse coureur Larry ten Voorde medio mei op de digitale variant van Monza de titel in de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition binnen, terwijl het eveneens Nederlandse Team GP Elite ook het teamkampioenschap binnenhaalde. Vervolgens werd diezelfde Ten Voorde begin september na een galavoorstelling ook kampioen in de fysieke Porsche Mobil 1 Supercup, terwijl zijn Team GP Elite-teamgenoot Max van Splunteren bij diezelfde gelegenheid de ‘rookie’-titel in het klassement voor nieuwkomers behaalde. In de Porsche TAG Heuer Esports Supercup speelt het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline met coureur Max Benecke weliswaar geen rol meer in de titelstrijd, maar Benecke kan in Monza wel degelijk meestrijden om de overwinning in de sprint- en de hoofdrace.

Slipstreamen is belangrijk

“Monza is een uitdagend circuit, een hoge-snelheidscircuit met veel lange rechte stukken waarbij het ‘slipstreamen’ een belangrijke rol speelt”, legt Atze Kerkhof, teammanager van Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline uit. “Het ‘slipstreamen’ is een techniek waarbij je dicht achter je voorligger rijdt om zodoende een betere luchtweerstand te hebben en daarmee een hogere snelheid te bereiken, waarmee je vervolgens een inhaalpoging kunt ondernemen. Dat is een techniek die Max Benecke heel goed beheerst, dus daar zou hij zaterdag tijdens de races zeker van kunnen profiteren. Voor wat betreft de afstelling is Monza een ‘low downforce’-circuit: minder neerwaartse druk om zodoende op de rechte stukken een zo hoog mogelijke snelheid te kunnen bereiken.”

Kerkhof wil met zijn team het seizoen in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup op een positieve wijze afsluiten. “Kortgeleden is bekendgemaakt dat het kampioenschap ook volgend jaar weer op dezelfde wijze zal worden georganiseerd, dus dat is goed nieuws”, zegt hij. “Als Team Redline en zeker ook met Max Benecke namens Porsche24 driven by Redline willen we tijdens de finale op Monza zo goed mogelijk scoren. Daarbij speelt teamtactiek ook wel een beetje een rol. In de kwalificatie niet, want het is een ‘private qualifying’, wat inhoudt dat iedereen afzonderlijk rijdt, maar in de race kunnen de rijders elkaar wel een beetje helpen als ze dichtbij elkaar in het veld zitten: je kunt elkaar in de slipstream houden of andere rijders juist uit de slipstream drukken, zodat ze minder een bedreiging vormen. Het wordt ongetwijfeld weer heel spectaculair: leuk voor de toeschouwers om naar te kijken en leuk voor de rijders om te doen!”

Sebastian Job met beste titelkansen

De strijd om de kampioenstitel in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup gaat tussen de Brit Sebastian Job en de Australiër Joshua Rogers, die als titelverdediger aan de start verschijnt. Daarbij heeft Job duidelijk de beste papieren: voorafgaand aan de laatste twee races op Monza heeft hij een voorsprong van 71 punten op Rogers. Job heeft tijdens de finale op Monza, waar opnieuw een sprint van 15 minuten en een hoofdrace van een halfuur verreden worden, nog slechts zes punten nodig om de titel binnen te halen.

Naast de reguliere wedstrijden in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup worden op Monza ook een sprint- en een hoofdrace als zogeheten ‘All Stars’-wedstrijden verreden. Hierbij komen enkele bekende influencers uit de wereld van de esports in actie, onder wie Dave Gaming, Jardier, Maxime MXM, Heikki360ES en Jimmy Broadbent. De uitslag van de sprintrace is ook de basis voor de startopstelling bij de hoofdwedstrijd, maar dan in omgekeerde volgorde, wat nog meer spektakel belooft. Alle wedstrijden vanuit Monza zijn te volgen via de officiële kanalen van Porsche op YouTube en Twitch.

Tijdschema Porsche TAG Heuer Esports Supercup zaterdag 10 oktober (alle tijden Nederlandse tijd):

All Stars:

13.45-13.55 uur: kwalificatie

13.55-14.10 uur: sprintrace

14.15-14.20 uur: warm-up

14.20-14.40 uur: hoofdrace

Porsche TAG Heuer Esports Supercup:

16.03-16.15 uur: kwalificatie

16.17-16.32 uur: sprintrace

16.34-16.44 uur: warm-up

16.45-17.15 uur: hoofdrace