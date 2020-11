Loek Hartog is de nieuwe kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux

De ook in België aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken zijn de reden dat de races, die voor komend weekeinde op Circuit Zolder gepland waren, geen doorgang kunnen vinden. Dat betekent ook dat de finale van de Porsche Carrera Cup Benelux moest worden geannuleerd, zodat de stand na vier evenementen tevens de eindstand van het seizoen 2020 is. De 18-jarige coureur Loek Hartog uit Leiden, uitkomend voor het team Bas Koeten Racing, is de nieuwe kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux.

Hartog reed zijn tweede seizoen in de Porsche Carrera Cup Benelux en begon het verlaat gestarte racejaar al gelijk goed met de overwinning in de eerste race tijdens de seizoensouverture in het Belgische Zolder. Op de Nürburgring en op Zandvoort wist hij ook telkens één wedstrijd te winnen en tijdens het afsluitende weekeinde in het voorprogramma van de DTM, wederom op Zolder, eindigde hij in beide races bovenaan.

Morris Schuring revelatie van het seizoen

Won Hartog eens niet, dan werd hij tweede, in alle gevallen achter Morris Schuring, die aan het begin van het seizoen op Zolder en daarna op de Nürburgring en op Zandvoort elk één race won. Het jonge talent uit de stal van GP Elite, pas 15 jaar, maakte na mooie successen in de kartsport dit jaar zijn debuut in de autoracerij. Met de 485 pk sterke Porsche 911 GT3 Cup, die toch bepaald niet als de makkelijkste raceauto bekend staat, kwam Schuring meer dan uitstekend uit de verf. Hij mag dan ook zonder meer als dé revelatie van het nu voorbije seizoen beschouwd worden.

Voor Loek Hartog is het binnenhalen van de Porsche-titel de kroon op een geslaagd seizoen, waarin hij ook op internationaal niveau liet zien, goed mee te kunnen komen. Zo was hij een van de smaakmakers in het bijzonder sterk bezette veld van de internationale Porsche Carrera Cup-race in het voorprogramma van de 24 Uur van Le Mans, waarin hij bij slechte weersomstandigheden lange tijd aan de leiding reed. Uiteindelijk verspeelde hij door een misverstand de koppositie en eindigde vanwege een aanrijding in het middenveld, maar in het veld van 51 deelnemers trok Hartog, die als gastrijder namens de Porsche Carrera Cup Benelux was afgevaardigd, zonder meer de aandacht.

Loek Hartog: “Belangrijk leerjaar, klaar voor de wereldtop!”

“Het was natuurlijk voor iedereen een heel apart jaar”, blikt Loek Hartog terug op zijn kampioensjaar. “Het plan was om in de Porsche Carrera Cup Benelux voor de titel te gaan en dat is gelukt! Het was voor mij opnieuw een belangrijk leerjaar, waarin ik op een aantal punten nog beter geworden ben. Iedere kilometer die je maakt, helpt daarbij. Ik heb vooral geleerd heel kritisch naar bepaalde situaties tijdens trainingen en races te kijken, waardoor het meer en meer vlekkeloos ging. Bij die analyses heeft het team ook een grote rol gespeeld, zo zijn we samen beter geworden.” Gevraagd naar zijn beste races noemt Hartog de tweede race op de Nürburgring en de afsluitende wedstrijd op Zolder. “Dat zijn beide races waarin ik geen fouten gemaakt heb. En natuurlijk Le Mans, waar we als een locomotief door het hele weekeinde rolden.” Deelname aan de Porsche Mobil 1 Supercup is voor Hartog nu het doel. “Daar ga ik voor, niks meer en niks minder. En met de titel als doel, want ik heb al laten zien dat ik daarvoor mee kan strijden. Ik ben klaar voor de wereldtop!”

Ook in de andere klassen van de Porsche Carrera Cup Benelux waren er fraaie Nederlandse successen. Zo won de jonge Jaxon Verhoeven, uitkomend met een Porsche 911 GT3 Cup van het Belgische Speedlover-team van André van Hooff, de titel in de Porsche Sprint Challenge. In de Clubsport-divisie was de titel voor Thierry Vermeulen, die met een Porsche Cayman GT4 van het Team GP Elite in actie kwam. Iemand die ook de aandacht op zich wist te vestigen, was Huub van Eijndhoven, die vanuit de Supercar Challenge de overstap maakte naar de Porsche Carrera Cup Benelux.

Cupmanager Olivier Aerts: “Porsche Carrera Cup Benelux ideale leerschool”

Olivier Aerts, die namens promotor The Driving Force actief is als cupmanager van de Porsche Carrera Cup Benelux, kijkt als geheel met tevredenheid terug op het seizoen: “Gelukkig hebben we ondanks de voor iedereen uitzonderlijke situatie toch nog vier van de vijf geplande evenementen kunnen doorvoeren. We hebben met een nieuw, jong organisatieteam bewezen dat we er staan en vele nieuwe activiteiten ontwikkeld, met name op het gebied van sociale media. Met Loek Hartog hebben we een verdiend kampioen, terwijl ook diverse andere rijders uitstekende prestaties hebben laten zien.”

Momenteel wordt al hard gewerkt aan de planning voor het nieuwe seizoen, waarin de Porsche Carrera Cup Benelux samen met de Duitse en de Franse serie de eerste Carrera Cup is waarin de nieuwe Cup-auto op basis van de modelgeneratie 992 zal worden gebruikt. Olivier Aerts: “Dat is voor ons een uitgelezen kans om ons te positioneren en we hebben al heel wat aanvragen van series geïnteresseerde teams, ook uit de Duitse en Franse Cup, die naast hun reguliere programma ook aan onze serie willen deelnemen. De Porsche Carrera Cup Benelux is een ideale leerschool om ervaring op te doen met het oog op de doorgroei naar internationaal niveau.”