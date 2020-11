Het moderne penthouse van Pearl en Herwin biedt een prachtig uitzicht op het centrum van Utrecht. Het stel kent elkaar een jaar of tien en twee jaar geleden traden ze in het huwelijk. Naast partners zijn ze ook collega’s want sinds een aantal jaar werkt Pearl, naast haar eigen bedrijf ‘Pearl’s Closet’, bij het IT-consultancy-bedrijf van Herwin. Ze delen de passie voor hun werk en ze zijn beide gek van Porsches. En dat blijkt niet alleen uit de vier exemplaren die onder hun woning geparkeerd staan.

Herwin loopt naar een kast en haalt daar een Matchbox Porsche 944 Turbo uit. “Kijk”, zegt hij, “deze kreeg ik als jongetje van mijn moeder. Dit autootje is het begin van wat nu onze gezamenlijke passie is. Waar ik toen van droomde, heb ik nu gerealiseerd. Het motto van mijn bedrijf is ‘State of independence’. Precies waar het merk Porsche voor mij altijd symbool voor heeft gestaan.” Wanneer hij in 2002 voor zijn eerste baas werkt wordt zijn doel meteen al bereikt. Herwin: “Mijn baas was gek van bijzondere sportwagens. Bij het uitzoeken van de zakelijke auto moest het wel een youngtimer zijn. Ik ging natuurlijk voor een 944. Helaas geen rode Turbo, maar een zwarte Amerikaans 944 S met wat problemen. Toen we na aanschaf naar buiten reden ging bijvoorbeeld de achterklep uit zichzelf omhoog, een voorbode van wat er nog komen zou, haha. Twee jaar later werd de 944 S weer verkocht, ondanks alles was het een geweldige wagen. Mijn baas opperde toen een MSV Venturi die hij ergens te koop had zien staan. Dat leek mij kwalitatief gezien geen vooruitgang. Toen ik hem belde om te vertellen dat ik een Audi TT had gekozen, hing hij op.” Die Audi is in retrospectief het enige andere merk dat Herwin tot nu toe naast Porsche heeft gereden. Een uitstapje dat dan ook van korte duur was.Pearl krijgt de liefde voor auto’s met de paplepel ingegoten want in haar jeugd rijdt haar moeder Camaro’s en Mustangs. Zelf heeft ze een grote voorkeur voor tweezitters. Na een tijdje een Peugeot 206 CC gereden te hebben, kocht ze enkele jaren geleden haar eerste Boxster, een 2.7 uit 2004. Ze reed er probleemloos bijna drie ton mee. Onlangs nam ze afscheid van die auto. Pearl: “We hebben een mooi nieuw thuis voor hem gevonden. Ik was erg gehecht aan die auto en ik vond het belangrijk dat hij in goede handen zou komen. In 2015 kocht ik een Cayman en wilde de dealer hem inruilen. Toen hij vertelde dat er interesse was om hem als circuitauto in te zetten, heb ik nee gezegd en de Boxster weer meegenomen naar huis. De mensen die hem nu in bezit hebben, zorgen er goed voor en rijden er maar af en toe mee. Een geruststellende gedachte. We gaan zelfs regelmatig bij hem op bezoek!”

Dilemma’s

Waar sommigen een wijnkelder hebben die met trots getoond kan worden, nemen wij de lift naar de parkeerkelder. Er staan vier Porsches en als alle pyjama’s eraf zijn, zien we een Boxters S Black Edition van 2011, een witte Cayman van 2011 met crème leder, een Gulfblauwe Cayman 981 GT4 van 2016 en een witte Boxster 981 Spyder van 2015. Mooie en binnen dit thema heel verschillende wagens, maar een favoriet hebben ze niet. “Het hangt helemaal van mijn stemming af met welke auto ik op pad ga”, zegt Herwin, “maar ook de bestemming speelt mee. Het stikt hier in Utrecht Centrum van de drempels en dan is de Spyder al niet handig, laat staan de nog lagere GT4 .” Pearl: “Ik rij met allemaal ongeveer even vaak. Als ik gemak wil kies ik de Cayman (die noem ik ook ‘mijn vriendin’) maar de GT4 is ook geweldig. Dat is een soort fel hondje dat continu trekt in z’n tuig van enthousiasme. Soms staan we minutenlang voor het dilemma welke auto we vandaag zullen nemen. Het gebeurt ook regelmatig dat we het er niet over eens kunnen worden. Dan nemen we ieder een eigen auto, ja soms zelfs naar dezelfde bestemming. Met heel veel plezier, overigens, want we vinden het ook heel leuk om naar de ander te kijken onderweg.” Herwin: “Twee jaar geleden zijn we getrouwd. We kwamen ieder in een eigen Porsche naar het stadhuis. Pearl in de Black Edition, ik in de witte Spyder. Het thema hebben we doorgevoerd in onze kleding en die van de gasten. Zo ver gaat de liefde voor onze auto’s. Ze horen echt bij ons en mochten die dag niet ontbreken.”

Niets anders

De wagens worden gebruikt voor dagelijkse ritten maar ze rijden er ook mee op het circuit, doen mee aan rally’s en toerritten of ze gaan er samen mee op vakantie. Herwin: “Dat laatste schiet er eerlijk gezegd nogal eens bij in want we werken allebei hard en meestal is er wel een reden om niet te gaan. Vinden we niet erg, hoor. We houden van ons werk en hebben het niet nodig om er afstand van te nemen. En omdat we dagelijks in onze hobby-auto’s rijden hebben we het ook niet nodig om er per se mee op vakantie te gaan. We hebben inmiddels een behoorlijke kennissenkring opgebouwd, dankzij de auto’s. Mensen waar we een week mee door de Vogezen rijden bijvoorbeeld of een route mee door Schotland rijden.” Pearl: “Het is leuk om deze passie met vrienden te delen. Wij bespreken de auto’s ook dagelijks samen. We fantaseren heel regelmatig over of we er nog iets bij zouden willen hebben, maar daar komen we momenteel niet echt uit. Misschien een GTS maar we zijn er nog niet van overtuigd dat het echt iets toevoegt.” Voorzichtig vertellen we Pearl en Herwin dat er nog meer auto’s bestaan om uit te kiezen maar daarover zijn ze kort: ‘We hebben wel eens andere merken bekeken en er zelfs proefritten mee gemaakt maar we zijn verwend met het merk Porsche, “what else?”. Niets zit en rijdt zó goed als een Porsche met middenmotor. Ook een 911 – die prachtig is, hoor – komt er niet bij in de buurt. Onze wagens zijn weliswaar allemaal hetzelfde type, ze zijn heel verschillend. De één is zeer gefocust, de ander comfortabel. De lijn van de gesloten Cayman is perfect en het open rijden met de Boxster is heel bijzonder. Één ding hebben ze gemeen; ze brengen allemaal een glimlach op je gezicht, een écht gevoel van onafhankelijkheid!”